Ppi e 118 all’ospedale di Albenga, l’assessore Nicolò: “Spazi adeguati per la Casa di Comunità”

Il consigliere regionale di minoranza Jan Casella (Avs) ha chiesto alla Giunta di ripristinare la situazione precedente alle recenti modifiche, restituendo al PPI dell’ospedale di Albenga gli spazi sottratti, riportando così il 118 al piano terra senza ridurre la superficie dedicata a questo servizio.

Il consigliere ha ricordato che all’inizio di febbraio al pianterreno la sala 3 del PPI è stata destinata alla neonata Casa di Comunità e che al primo piano è stato spostato il servizio del 118.

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha assicurato che il Ppi non ha subìto sottrazioni di spazi perché la sala 3 è una stanza già assegnata nel perimetro della Casa di comunità mentre il servizio del 118 era stato temporaneamente inserito nel perimetro della Casa di Comunità, che lavora a pieno regime dal 4 febbraio scorso e, dunque, è stato necessario ritorvare lo spazio dedicato al 118 per consentire l’avvio dei servizi della CdC.

L’assessore Nicolò ha sottolineato che “non esiste contrapposizione fra attività territoriali e ospedaliere, ma integrazione”.