Post Alessandria-Pietra Ligure, Moraglia: “Spero di rigiocare in questi campi”

Il Pietra Ligure esce sconfitto 3-1 dal Moccagatta di Alessandria. Finisce il cammino nazionale nella Coppa Italia d’Eccellenza. Zero punti tra Solbiatese e Alessandria ma la consapevolezza di poter giocare a un livello molto alto, come dimostrato anche quest’oggi contro una formazione che ha praticamente già vinto il suo girone di Eccellenza.

“Giornata storica, emozionante per tutti – dichiara a caldo Moraglia -. Sono orgoglioso di questa squadra, hanno giocato veramente alla grande consapevoli delle difficoltà. Entrare qua ti viene un po’ il singhiozzo, ti manca il respiro. Incontravamo una squadra che ha praticamente vinto il campionato. Ai ragazzi ho chiesto di giocare così, con orgoglio e a testa alta, dimostrando che anche noi abbiamo raggiunto un buon livello di gioco. Così è stato, devo fare i complimenti a tutti, percorrendo un percorso bellissimo”.

“Nel cerchio finale ci raccogliamo e recuperiamo le energie – continua l’allenatore -, ho dovuto fare di persona i complimenti a tutta la squadra. L’impatto non è semplice quando giochi in campi così, speriamo non sia una situazione sporadica. Abbiamo tenuto benissimo il campo, in tutto i secondo tempo abbiamo impensierito in maniera importante gli avversari, non posso che essere felice. Perdere non fa mai piacere, il gol all’ultimo mi ha dato fastidio, ora però concentriamoci sul campionato”.

Risultato a parte, una grande esperienza da riportare ora in campionato: “Alla squadra ho detto che, a prescindere dal risultato, le prestazioni positive ti portano a lavorare con più incisività, aiutandoti nella partita successiva. Il campionato è un’altra storia, dobbiamo recuperare e dovremmo preparare le ultime gare al meglio. È normale che qualche energie l’abbiamo spesa ma lo volevamo, andiamo avanti per questa strada“.

“Deve darci la consapevolezza che siamo un’ottima squadra – continua Moraglia -, che possiamo giocare a buoni livelli, senza dimenticare l’attenzione nel preparare le partite. Anche domenica avevamo tutti le migliori intenzioni, ma non siamo riusciti a giocare come ci eravamo preparati, può capitare. Il livello di oggi va quindi tenuto anche in campionato, poi come finirà lo vedremo alla fine”.

Su chi passerà il turno: “Ho visto due squadre importanti, molto forti. L’Alessandria mi è piaciuta di più, però andare a Solbiate non sarà semplice. Auguro a tutti e due un buon proseguo di campionato e di coppa, abbiamo giocato due partite bellissime contro due società grandi e corrette, due giornate di sport indimenticabili“.