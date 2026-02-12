Portuali Lotta Savona sesta al campionato regionale con due argenti e due bronzi

Torino. Sabato 7 febbraio al palazzetto dello sport del CUS Torino è andato di scena il campionato regionale di lotta olimpica.

Un torneo che vedeva Over e Under 17 impegnati in tutti e tre gli stili con 150 atleti invitati da tutti Italia.

La Portuali Lotta Savona si è presentata in gara con 8 atleti di tutti e tre gli stili.

Nella Lotta femminile, nei 57kg la neo campionessa italiana Grazia Pelle si porta a casa l’argento dopo tre incontri fatti in un girone all’italiana.

Nella lotta libera esordio di Francesco Pecini nei 74kg che in un girone all’italiana vince tutti gli incontri fermandosi solo con il quotato imperiese Olisterno; debutto positivo che porta Pecini ad aggiudicarsi la medaglia di argento alla sua prima gara nella lotta olimpica.

Nella greco romana un altro esordio nei 71kg Under 17 con Cristian Balestrieri. Inserito in un girone all’italiana con cinque atleti, Cristian ha affrontato tutti gli incontri con tenacia riuscendo a strappare una vittoria.

Cristian si piazza al quarto posto nella categoria.

Nei 67kg Over 17 Zaccaria Cevasco continua il suo percorso di crescita lottando in una poule a eliminazione diretta ma non piazzandosi sul podio.

Sempre nella 67kg Matteo Gagliano si classifica al quinto posto dove perde la finale per il bronzo.

Nei 77kg tripla presenza savonese.

Nicola Milanese perde il primo incontro ma grazie al ripescaggio riesce a vincere la finale 3°/5° posto portandosi a casa la medaglia di bronzo.

Dall’altra parte della poule Enea Bientinesi e Federico Cavallo si incrociano, dopo una serie di incontri vinti e un incontro perso contro lo stesso atleta (Federico ai quarti ed Enea in semifinale). I due savonesi si sono ritrovati a disputare un “derby” valevole per la medaglia di bronzo, vinto da Bientinesi ai punti.

È stato un torneo positivo per la Portuali Lotta Savona, che ha dato la possibilità a diversi ragazzi di esordire. La squadra si piazza al sesto posto nella classifica a squadre con due argenti e due bronzi.

Gli allenamenti riprenderanno in via Monturbano, nella palestra Coni.