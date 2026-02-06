Porto Vado Ligure, il presidente Olivieri: “Entro l’anno il via libera al nuovo casello autostradale”

Vado Ligure. E’ prevista, entro la fine dell’anno, l’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione del nuovo casello autostradale a Vado Ligure, una delle opere più attese nell’ambito della nuova mobilità urbana ed extraurbana legata allo sviluppo portuale e della logistica.

Lo ha detto oggi il presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, che ha partecipato ad un momento di confronto diretto e specifico con la Comunità Portuale vadese, alla presenza della sezione territoriale e dei terminalisti dell’Unione Industriali della Provincia di Savona.

Lo scalo, insieme al Reefer Terminal, è connesso ai mercati globali, collegando i principali trade di importazione ed esportazione del Paese.

“Il Terminal ha chiuso l’anno con 614 mila TEU movimentati, includendo anche le attività di stivaggio: un risultato significativo che testimonia una crescita solida e strutturata. Tale sviluppo sarà accompagnato dalla realizzazione di opere fondamentali di ultimo miglio, tra cui il nuovo svincolo autostradale di Vado Ligure, per il quale è prossima la conclusione dell’ultima Conferenza dei servizi decisoria” ha affermato Olivieri.

Sempre per la fine del 2026: “Ci sarà anche il completamento della strada di scorrimento veloce” ha concluso il presidente della Provincia, con riferimento ad un’altra opera viaria programmata per il comprensorio vadese.