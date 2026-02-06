  • News24
Mobilità

Porto Vado Ligure, il presidente Olivieri: “Entro l’anno il via libera al nuovo casello autostradale”

L'incontro del presidente della Provincia con la comunità portuale, con al centro l'iter sulle infrastrutture viarie

Vado Ligure. E’ prevista, entro la fine dell’anno, l’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione del nuovo casello autostradale a Vado Ligure, una delle opere più attese nell’ambito della nuova mobilità urbana ed extraurbana legata allo sviluppo portuale e della logistica.

Lo ha detto oggi il presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, che ha partecipato ad un momento di confronto diretto e specifico con la Comunità Portuale vadese, alla presenza della sezione territoriale e dei terminalisti dell’Unione Industriali della Provincia di Savona.

Lo scalo, insieme al Reefer Terminal, è connesso ai mercati globali, collegando i principali trade di importazione ed esportazione del Paese.

“Il Terminal ha chiuso l’anno con 614 mila TEU movimentati, includendo anche le attività di stivaggio: un risultato significativo che testimonia una crescita solida e strutturata. Tale sviluppo sarà accompagnato dalla realizzazione di opere fondamentali di ultimo miglio, tra cui il nuovo svincolo autostradale di Vado Ligure, per il quale è prossima la conclusione dell’ultima Conferenza dei servizi decisoria” ha affermato Olivieri.

Sempre per la fine del 2026: “Ci sarà anche il completamento della strada di scorrimento veloce” ha concluso il presidente della Provincia, con riferimento ad un’altra opera viaria programmata per il comprensorio vadese.

