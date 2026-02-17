Porto di Savona-Vado: accordo strategico tra Piemonte e Liguria per lo sviluppo logistico

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha incontrato al Grattacielo Piemonte il presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri. Al centro del confronto: le prospettive di sviluppo del porto e del retroporto di Savona-Vado e il rafforzamento del sistema logistico tra Piemonte e Liguria.

L’incontro ha confermato la volontà comune di lavorare in sinergia per la crescita di un’infrastruttura strategica non solo per i due territori, ma per l’intero sistema macroregionale del Nord-Ovest.

Il Piemonte come retroporto naturale della Liguria

“Il Piemonte è il retroporto naturale del sistema portuale ligure”, ha dichiarato Cirio. Grazie ai suoi spazi e alle sue aree logistiche, la regione può garantire alla Liguria nuove opportunità di sviluppo per le attività retroportuali, oggi sempre più decisive per l’aumento dei volumi di merci. Proprio in quest’ottica, il Piemonte ha avanzato la richiesta di entrare nella governance dei porti liguri, con l’obiettivo di consolidare e incrementare le connessioni tra i due territori, in particolare tra l’area savonese e il Cuneese”.

Anche Pierangelo Olivieri ha sottolineato la concretezza dell’incontro, definendolo “molto proficuo” in vista della visita che il presidente Cirio effettuerà personalmente al porto di Savona-Vado: “Se il Piemonte rappresenta il retroporto naturale, gli scali savonesi sono da sempre – e vogliono esserlo ancora di più – lo sbocco commerciale, operativo e passeggeri dell’intera area piemontese. Una relazione storica che oggi si rinnova in chiave moderna, puntando su innovazione, efficienza e sviluppo infrastrutturale”.

Nel mese di marzo Cirio e Olivieri effettueranno insieme un sopralluogo al porto di Savona-Vado, parte trainante della piattaforma logistica ligure e snodo fondamentale anche per il Piemonte.

L’obiettivo è verificare direttamente gli sviluppi in corso e ribadire la necessità di un supporto concreto per il consolidamento dello scalo, soprattutto in previsione dell’aumento dei flussi di merci movimentate dai terminal.

Infrastrutture e competitività: focus sulla Torino–Savona

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione sui progetti infrastrutturali strategici per la competitività del sistema macroregionale. Tra questi, il potenziamento della linea ferroviaria Torino–Savona, asse fondamentale che collega il sistema produttivo piemontese al porto ligure. L’intervento è considerato essenziale sia per aumentare la frequenza dei collegamenti passeggeri – con ricadute positive sul turismo – sia per adeguare la tratta agli standard europei del trasporto merci.