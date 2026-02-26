  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Interpellanza

Porta a porta Savona, M5S: “Ancora troppe criticità”. Pasquali: “Chiesto a Sea-s di trovare una soluzione per la plastica”

Attivi anche gli otto ecoausiliari per la lotta contro gli abbadoni che costano ogni giorno 1000 euro

porta porta differenziata savona sacchi gialli plastica cassonetti

Savona. “La fase di start-up è terminata. Al netto di comportamenti incivili di alcuni cittadini, rimangono ancora diverse criticità da risolvere per garantire uno standard qualitativo del servizio”. Il tema della raccolta porta a porta torna in consiglio comunale con un’interpellanza presentata dal Movimento Cinque Stelle.

“Chiediamo – proseguono – per quali ragione non sono state considerate alcune specificità come la presenza del vento e degli agenti atmosferici che possono condizionare la resa del servizio e come si intende agire in accordo con Sea-s per evitare che i mastelli e i bidoni vengano trasportati in mezzo alla strada presentando anche un pericolo per i veicoli”.

L’assessore Barbara Pasquali risponde ricordando il lavoro fatto da Sea-s prima di incominciare con il nuovo servizio: “Nei primi mesi c’erano molti mancati ritiri e l’azienda ha lavorato per migliorare i giri di raccolta, sono rimasti ancora oggi problemi di pulizia e decoro della città e per questo abbiamo chiesto a Sea-s di migliorare il servizio”.

Sea-s insieme alla polizia locale sarà impegnata nella lotta agli abbandoni: “Costano ogni giorno 1000 euro”, ha ricordato Pasquali.

Nel frattempo per risolvere il problema dei mastelli e dei bidoni che si spostano a causa del vento Sea-s installerà degli archetti per bloccarli. Il Comune ha anche chiesto di trovare una soluzione alternativa per la plastica.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.