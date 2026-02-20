“Ponti di rispetto”, il 25 febbraio il primo incontro del progetto organizzato da Arcigay Savona, Savona Pride e Croce Bianca

Savona. Si terrà il 25 febbraio il primo incontro del progetto “Ponti di rispetto” organizzato da Arcigay Savona e Savona Pride in collaborazione con la Croce Bianca di Savona.

Sono 8 incontri formativi con professionisti, gratuiti e aperti a tutti. Si terranno presso la sede della Croce Bianca di Savona, in Corso Mazzini 60R.

Per partecipare è necessario contattare tramite email savona@arcigay.it o chiamare al 3494429099 oppure le pagine instagram @savonapride @arcigaysavona.

Calendario degli incontri

25 Febbraio 2026 (ore 19-21): Incontro con la Dott.ssa Laura Labate (medico infettivologo). Temi: prevenzione, educazione sanitaria, uso della PrEP e della PEP, gestione di patologie infettive complesse.

5 Marzo 2026 (ore 19-21): Incontro con Claudio Tosi (Responsabile della Cultura di Arcigay Nazionale). Tema: storia del movimento LGBTQIA+.

9 Marzo 2026 (ore 18:30-20): Incontro con la Dott.ssa Chiara Nardini (psicologa, psicoterapeuta e sessuologa clinica) e il Dott. Ila Turone (psichiatra, consulente sessuale). Temi: identità di genere, orientamento sessuale, relazioni affettive, benessere psicologico e vulnerabilità della popolazione LGBTQIA+.

17 Marzo 2026 (ore 19-21): Incontro con l’Avvocata Ilaria Gibelli. Temi: aspetti giuridici legati a matrimonio, unioni civili, tutele familiari, discriminazioni, strumenti di protezione legale e tutela delle persone transgender.

25 Marzo 2026 (ore 19-21): Incontro con Don Giovanni Lupino. Tema: dialogo tra fede, diritti civili e inclusione.

9 Aprile 2026 (ore 18:30-21): Incontro pratico di autodifesa condotto dal trainer Michele Farinetti. Verranno fornite le basi per la protezione personale e la gestione di situazioni potenzialmente pericolose con approccio preventivo e consapevole.

14 Aprile 2026 (ore 18:30-21): Incontro con la Dott.ssa Veronica Biglietti (dietista). Temi: il corpo e la naturalità delle forme, accettazione di sé, rapporto con il proprio corpo, decostruzione degli stereotipi estetici e benessere psicofisico.

Incontro conclusivo: Dedicato al resoconto finale del percorso formativo con giochi, momenti di restituzione e confronto. Al termine è prevista una serata di festa per beneficenza.