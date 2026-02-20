Polemica per il carro allegorico, Vecchia Loano: “Mai voluto offendere nessuno, noi siamo per l’inclusione e la festa condivisa”

Loano. Anche l’associazione Vecchia Loano, organizzatrice del CarnevaLöa, interviene in merito alla polemica sorta ieri attorno al carro “C’era una volta l’Africa”.

“Parliamo da volontari, da persone che da anni dedicano tempo, energie e passione al carnevale della nostra città, Loano, con l’unico obiettivo di portare colore, allegria e partecipazione – specificano i membri dell’associazione – Respingeremo sempre con fermezza qualsiasi accusa di razzismo o discriminazione: non fanno parte della nostra storia, né del nostro modo di pensare. Il Carnevale, per sua natura, è allegoria, ironia, rappresentazione simbolica. I nostri carri nascono da mesi di lavoro artigianale, confronto e creatività. Non c’è mai stata, né ci sarebbe mai, la volontà di offendere un popolo, una cultura o una comunità. Chi ci conosce sa che il nostro spirito è quello dell’inclusione e della festa condivisa”.

“Siamo orgogliosi che il CarnevaLöa sia considerato il più grande e partecipato della Liguria. Ogni anno vediamo famiglie, bambini, associazioni e gruppi provenienti anche da lontano vivere insieme una giornata di festa. Questo è il vero spirito che anima il nostro lavoro”.

I volontari ringraziano il sindaco Luca Lettieri “per aver ribadito la posizione dell’amministrazione comunale. Noi continueremo, come abbiamo sempre fatto, a lavorare con passione, trasparenza e amore per la nostra città. Il confronto è legittimo, le opinioni diverse sono parte della vita democratica. Ma chiediamo che si giudichi il nostro operato per ciò che realmente è: impegno volontario al servizio di una festa popolare che unisce”.

“Noi siamo e resteremo questo: gente di Loano che costruisce sogni di cartapesta per far sorridere grandi e piccoli. Ci vediamo domenica 22 alla seconda sfilata del Carnevalöa Winter Edition. Con lo stesso entusiasmo di sempre”.