Pietre e terra sulla strada in via alla Strà a Savona, i residenti puliscono: “Il Comune non ci considera”

Savona. “Abbiamo chiesto di intervenire per pulire la strada, ma non abbiamo ancora avuto risposta dal Comune. Dopo le ultime piogge gli abitanti si sono armati di badile e scopa e hanno pulito loro”.

Lo racconta il referente della zona, Domenico Bova: “Più volte abbiamo chiesto un sopralluogo della via, ma il sindaco non ci considera”, prosegue.

Da tempo i residenti della Conca Verde chiedono interventi per migliorare la situazione della zona sia per quanto riguarda le strade, soprattutto dopo le piogge, che la sicurezza e l’abbandono dei rifiuti con la richiesta di installare telecamere.