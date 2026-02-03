Pietra Ligure ko a Campomorone, ma senza drammi, Pili: “Il nostro campionato non finisce qua”

Campomorone. Il Pietra Ligure esce sconfitto dal big match contro il Campomorone Sant’Olcese. Un passo falso che pesa, soprattutto per la classifica, ma non cancella quanto fatto fin qui. A metterci la faccia è Filippo Pili, capitano e autore del gol del momentaneo vantaggio.

Il difensore analizza la gara partendo da ciò che non è mancato: “L’atteggiamento non manca mai a questa squadra ed è da lì che dobbiamo ripartire. Forse siamo mancati negli ultimi dieci metri, può darsi, ma c’era anche un avversario forte e vanno fatti i complimenti a loro”.

La sconfitta non cambia la visione del percorso: “Il nostro campionato non finisce qua. Non finiva neanche se vincevamo o pareggiavamo. Le partite sono tante e con questa voglia e questa forza ci toglieremo delle soddisfazioni”.

Tema inevitabile quello degli scontri diretti, fin qui poco premianti rispetto al rendimento complessivo. Pili non cerca alibi: “Se i dati dicono questo, un motivo ci sarà. Può essere anche una casualità. Guardando a come abbiamo affrontato queste partite, abbiamo poco da recriminarci. Se non sono arrivati i tre punti qualcosa avremo sbagliato, è normale”.

Lo sguardo resta avanti, senza perdere convinzione: “Usciamo dal campo non a testa alta, di più. Giochiamo contro avversari forti e non si possono vincere tutte le partite. C’è da rimboccarsi le maniche, accettare la sconfitta, ricompattarsi e ripartire”.

Il Pietra Ligure scivola a -4 dalla vetta, ma il campionato resta apertissimo. L’atteggiamento, parola del capitano, è la base da cui ripartire.