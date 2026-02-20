  • News24
Territorio

Pietra Ligure, interventi sul verde pubblico per 150 mila euro

Manutenzione su oltre 350 palme, compresi i trattamenti per contrastare il punteruolo rosso

Pietra L. Con l’intervento sui lecci di piazza San Nicolò in corso in questi giorni, proseguono le potature stagionali delle oltre 450 latifoglie sempreverdi, come aranci amari, platani, magnolie, oleandri, e delle oltre 350 palme, compresi i trattamenti per contrastare il punteruolo rosso, per un totale di più di 800 piante che si trovano nelle molte aree verdi del territorio comunale.

All’opera sia ditte specializzate e che la squadra di operai comunali addetti alla manutenzione del verde.

“Per questo importante intervento di cura e manutenzione del verde cittadino, che verrà ultimato entro Pasqua, sono stati investiti circa 150 mila euro – commentano il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore al verde pubblico Francesco Amandola – L’obiettivo è sempre quello di mantenere il decoro cittadino ma anche quello di ridurre al massimo i rischi di rami spezzati e cadute in caso di vento e maltempo”.

“Il nostro verde pubblico si caratterizza per una molteplicità di tipologie ed elementi che comprendono le aree a verde, i parchi, i giardini, il patrimonio arbustivo, le siepi, gli arredi, le aiuole ed il patrimonio arboreo che restituiscono un panorama di essenze notevole e variegato cui la nostra amministrazione dedica massima attenzione, impegno e risorse continuative e che, oltre ad essere un importante biglietto da visita per la nostra cittadina, contribuisce in modo sostanziale alla sua vivibilità e alla sostenibilità ambientale”.

