Pietra Ligure battuto a Campomorone, sconfitta che non cancella il percorso, Moraglia: “La posizione che abbiamo è meritata”

Campomorone. Il Pietra Ligure esce sconfitto dallo stadio del Campomorone al termine di una gara equilibrata, decisa da episodi. Un 2-1 che pesa, ma che non scalfisce la fiducia di mister Andrea Moraglia, concentrato soprattutto sulla prestazione e sul percorso complessivo della squadra.

“Sapevamo di affrontare una partita difficile contro una squadra organizzata e allenata bene, quindi sapevamo di dover soffrire”, spiega il tecnico biancoceleste. “La partita è stata un po’ decisa dagli episodi, abbiamo preso gol in maniera troppo semplice dopo essere passati in vantaggio”.

Il Pietra Ligure aveva infatti sbloccato il match, prima di subire il ritorno dei genovesi. Moraglia accetta il risultato senza cercare alibi. “Serenamente accettiamo il verdetto del campo. Il campionato è ancora molto lungo e dobbiamo lavorare su questi aspetti che oggi ci hanno penalizzato”.

Nonostante la sconfitta, l’allenatore guarda ai segnali positivi. “Abbiamo creato e dimostrato che la posizione in cui siamo è meritata”, sottolinea, soffermandosi anche sulle difficoltà incontrate contro il pressing avversario. “È una squadra molto aggressiva, non è facile giocare contro chi interpreta così le partite”.

Alla domanda sulla scelta di inserire forse troppo tardi un attaccante come Dominici a fare da pivot là davanti, Moraglia resta fermo sulle proprie convinzioni. “Non mi sentirete mai parlare degli assenti. Se qualcuno è entrato in quel momento è perché poteva entrare solo in quel momento”, ribadisce. “Sono soddisfatto di chi ha giocato dall’inizio, la partita è stata combattuta e forse a livello di occasioni abbiamo avuto qualcosa in più noi”.

Spazio anche al nuovo arrivato Santanocito. “In mezzo al campo eravamo un po’ corti numericamente. La società è stata egregia nel cogliere questa opportunità”, spiega Moraglia. “È un ragazzo di esperienza, ma soprattutto di valori importanti. Si è messo subito a disposizione”.

Il focus ora resta sui prossimi impegni, tra campionato e coppa. “Pensiamo partita per partita, seguendo i nostri principi senza snaturarci”, conclude il tecnico. “Quando perdi non sei contento, ma porto via anche spunti positivi. Faccio i complimenti al Campomorone e ai miei ragazzi”.