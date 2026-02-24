Pietra Ligure/Genova. Il bambino di 9 anni, che nella mattina odierna (24 febbraio) è precipitato da un terrazzino all’interno della scuola Papa Giovanni, in viale Europa a Pietra Ligure, é arrivato in pronto soccorso all’ospedale Gaslini di Genova, é già stato visitato e trasferito nel reparto di rianimazione. É vigile e cosciente, ma sta proseguendo gli accertamenti in un ambiente protetto.

Sono queste le notizie dell’ultima ora, che arrivano dall’ospedale pediatrico Giannina Gaslini. L’alunno, dopo un volo di circa quattro metri, ha riportato un trauma cranico e altri traumi sul resto del corpo

Il bambino in un primo momento era stato trasportato, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per ricevere le prime cure e gli accertamenti del caso. Al policlinico pietrese sono giunti anche il sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi, e la dirigente scolastica per stare vicino al ragazzo e alla famiglia, in un momento così delicato.

Sull’accaduto è stata aperta un’indagine anche da parte della Procura savonese per accertare possibili responsabilità: sono, infatti, in atto i riscontri da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco, che hanno svolto i rilievi e le analisi sul terrazzo dell’istituto scolastico: a cedere, provocando la successiva caduta – di natura accidentale -, sarebbe stata la balaustra del balcone, sulla quale il bambino si era appoggiato, tuttavia le verifiche peritali sono ancora in fase di svolgimento.