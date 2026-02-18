Pietra Ligure, oggi la prestigiosa sfida all’Alessandria: prima volta fuori regione per i biancocelesti

Alessandria. Oggi, 18 febbraio 2026, è una giornata destinata a entrare nella storia sportiva del Pietra Ligure, atteso ad Alessandria per disputare una delle partite più prestigiose: la sua prima storica partita fuori regione.

Nonostante la sconfitta beffarda rimediata contro la Solbiatese, i ragazzi di mister Moraglia vogliono giocarsi fino in fondo le ultime chance di qualificazione, sperando poi nella combinazione che serve per passare il turno all’ultima giornata. Per farlo, però, serviranno tre punti contro una squadra che sta marciando a ritmo altissimo nel proprio campionato.

I numeri parlano chiaro: 11 punti di vantaggio sulla seconda, occupata dal Cuneo, 56 gol segnati e appena 15 subiti. Il pericolo numero uno è l’attaccante Diop, capocannoniere con 22 reti, mentre il centrocampista Giuseppe Picone, primo per assist con 13, rappresenta un altro riferimento fondamentale che, insieme a Gianluca Nicco, vestiva la maglia grigia anche nel 2016 durante la gestione Gregucci che portò alla storica semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Nel gruppo piemontese figurano anche volti conosciuti del calcio savonese come Mattia Grandoni e Alessio Cargiolli.

Al di là del risultato, la giornata dei biancocelesti ha comunque un valore speciale. Il bel percorso in coppa, obiettivo molto caro alla società, ha permesso ai pietresi di confrontarsi per la prima volta con realtà fuori regione. Non è cosa comune scendere in campo al Moccagatta, impianto che ha ospitato tra le squadre più importanti della storia del calcio italiano.

A tutto questo si aggiunge il testa a testa in vetta con il Millesimo e il percorso di crescita di un sodalizio che nell’ultimo decennio ha compiuto passi avanti importanti. Dalla cura delle strutture allo sviluppo del settore giovanile, dall’ampliamento del parco dirigenziale fino alle iniziative promosse sul territorio, il Pietra Ligure si presenta oggi come una società solida e ambiziosa, che coltiva il sogno Serie D attraverso però una programmazione attenta.

Dopo il ritorno in Eccellenza nell’ultimo anno della lunga gestione Pisano, molto importante per la crescita del club anche grazie alla formazione del dg Filadelli, sono arrivati due campionati di alta classifica con Cocco, impreziositi anche dal record di punti societario in categoria. Quest’anno, sotto la guida di Moraglia, che sta facendo bene alla prima esperienza in Prima Squadra, il Pietra è ancora lassù e vuole ballare fino alla fine, provando a riprendere i giallorossi per tentare il salto già in questa stagione.

Alle 14:30 di oggi pomeriggio, intanto, l’ambiente pietrese ha tutto il diritto di godersi questo storico e suggestivo pomeriggio alessandrino. Su IVG Sport aggiornamenti dal Moccagatta e le interviste ai protagonisti.