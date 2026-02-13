Pietra Ligure a testa alta contro la Solbiatese, l’ex Serie C Guidetti: “Partita non da Eccellenza”

Il Pietra Ligure strappa tanti complimenti dopo l’ottima prova con la Solbiatese. I biancocelesti perdono 1-2 ma arrivano i complimenti della squadra lombarda. In particolare, a congratularsi con il Pietra nel post partita è stato Luca Guidetti, centrocampista con un passato in Serie C. Per lui anche una decina di gol realizzati nella terza serie del nostro calcio.

Sulla partita Guidetti commenta: “Il secondo tempo è stata una bella battaglia, il primo invece era stato più di studio. La partita è stata sempre in bilico. L’espulsione ci ha messo in difficoltà ma a quel punto sapevamo che loro si sarebbero sbilanciati. Ci è andata bene nell’aver trovato il gol alla fine. In queste fasi finali ci sono tutte squadre molto attrezzate che sono quasi di categoria superiore. Queste sono partite che c’entrano poco con l’Eccellenza“.

Infine un’impressione sul Pietra Ligure: “Il Pietra è una squadra molto organizzata e molto forte. All’inizio siamo rimasti sorpresi perché il Pietra ci ha un po’ aspettato. Però hanno gamba e nelle ripartenze sanno fare male. Mi ha fatto un’ottima impressione“.