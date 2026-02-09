Pietra Ligure a -2 dalla vetta. Moraglia: “Queste le partite che fanno la differenza

Pietra Ligure. Continua il suo percorso e resta pienamente in corsa per la vetta della classifica il Pietra Ligure di Mister Moraglia. Il 2-0 contro la Genova Calcio vale tre punti pesantissimi e porta i biancocelesti a -2 dal primo posto, al termine di una gara intensa, giocata a viso aperto e interpretata con personalità. Una vittoria che, come sottolineato da mister Andrea Moraglia nel post partita, nasce dalla capacità di “ribattere colpo su colpo” contro un avversario di grande qualità.

“È stata una gran bella partita, emozionante, giocata bene da entrambe le squadre, faccio i complimenti alla Genova Calcio e al loro mister, perché hanno principi di gioco molto chiari. Ci sono stati episodi che potevano girare in un senso o nell’altro, pali, occasioni, una grande parata di Vernice, ma anche noi abbiamo avuto le nostre opportunità. Nel secondo tempo abbiamo suggellato una vittoria che ritengo meritata”.

Protagonista assoluto della giornata è stato proprio Ciccio Vernice, indicato come migliore in campo anche dal tecnico avversario. Una prestazione di spessore, fatta di interventi decisivi nei momenti più delicati della gara. “Sappiamo le sue qualità ed è una partita che lo ripaga dei sacrifici fatti. È un ragazzo che tiene tantissimo a questa maglia, ha sofferto per l’infortunio e ha lavorato con determinazione per rientrare. Sono davvero contento per lui”.

Accanto alle parate del portiere, sono emerse anche le giocate dei singoli, a partire dall’azione del vantaggio. La qualità di Sogno in costruzione e l’inserimento di Santanocito, autore dell’1-0 al 41′ del primo tempo. Il centrocampista, arrivato da appena una settimana, ha subito inciso. “Santanocito ha fatto una partita importante, è un ragazzo che ha dimostrato di essere già determinante”. Il raddoppio di Rovere nella ripresa ha poi messo il sigillo definitivo sulla gara.

Il tecnico biancoceleste, però, ha voluto riportare l’attenzione sull’aspetto collettivo. “I singoli riescono a esprimersi così perché c’è il lavoro della squadra. La qualità di giocatori come Sogno o Rovere non la scopriamo oggi, ma senza spirito di sacrificio e lavoro collettivo non si arriva a questi risultati”.

Determinante anche l’approccio alla gara e la gestione dei momenti. Il vantaggio prima dell’intervallo ha permesso al Pietra di affrontare la ripresa con maggiore lucidità, senza abbassare l’intensità. “Abbiamo attaccato alti per tutti i 90 minuti ed è stata una partita molto dispendiosa anche dal punto di vista fisico. Complimenti a chi ha iniziato e a chi è entrato, perché il livello non si è mai abbassato”.

Il successo assume ancora più valore considerando il momento della stagione e i risultati recenti. “Una sconfitta non deve destabilizzarci, il campionato è lungo, difficile, bisogna pensare partita per partita e continuare a lavorare in questa maniera”.

Ora per il Pietra Ligure c’è spazio per godersi la vittoria, prima di voltare subito pagina e pensare alla Coppa. Un impegno affascinante, affrontato con lo stesso spirito. “È un orgoglio per questa società affrontare squadre blasonate. Non andremo mai battuti in partenza, ce la giocheremo con determinazione e fiducia in chi scenderà in campo”.

Mister Moraglia analizza così la partita che porta il Pietra Ligure a -2 dalla capolista Millesimo.