Piccoli comuni, Natale (PD): “Dal Consiglio regionale l’impegno a sostenere le attività di progettazione e appalti”

E’ stato approvato all’unanimità, in Consiglio regionale, l’ordine del giorno 60 presentata da Davide Natale (Pd) che impegna la Giunta a valutare l’individuazione di fonti alternative di finanziamento per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e a costituire presso IRE una struttura di sostegno dedicata prioritariamente ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti per supportarli nello svolgimento delle attività di progettazione e gestione degli appalti, garantendo l’eventuale fabbisogno straordinario di risorse umane da acquisire.

L’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone ha illustrato le misure più in generale di tutela amministrativa già avviate dalla Giunta negli ultimi dieci anni e ha chiesto una modifica al documento, che è stata accolta dal proponente.

“La Giunta ha accolto il nostro ordine del giorno impegnandosi a verificare la possibilità di coinvolgere IRE (Agenzia per le Infrastrutture Recupero Energia), attraverso una struttura dedicata, per dare supporto ai comuni sotto i 15mila abitanti nelle attività di progettazione e gestione degli appalti, garantendo anche l’eventuale fabbisogno straordinario di risorse umane da acquisire” afferma il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale.

“È un risultato importante, perché riconosce una difficoltà strutturale che da tempo denunciamo: i piccoli comuni hanno una disponibilità di personale ridotta e spesso non riescono a seguire tutte le fasi, dalla partecipazione ai bandi fino alla conclusione degli interventi. Questo significa perdere opportunità, risorse e occasioni di sviluppo per i territori. Con questo impegno si apre la strada a un modello di supporto che può consentire alle amministrazioni locali di partecipare ai bandi, intercettare finanziamenti e realizzare opere fondamentali per le comunità”.

“L’ordine del giorno nasceva anche dal caso del Comune di Framura, che ha perso 900 milioni di euro destinati alla mitigazione del rischio della frana di Castagnola. Su questo positivo l’impegno della Giunta a lavorare per individuare fondi alternativi per finanziare l’intervento. Ora vigileremo affinché si passi rapidamente dalle parole ai fatti, perché i piccoli comuni non devono essere lasciati soli di fronte a procedure complesse e carichi amministrativi insostenibili per le loro sole forze” conclude il consigliere Dem.