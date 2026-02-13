Piano-spiagge a Finale Ligure, con il PUD in regola ecco l’iter per le nuove gare

Finale Ligure si appresta a varare il nuovo piano-spiagge e procedere con l’istruttoria di pubblicazione dei bandi di gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime. Elemento non di poco conto a vantaggio dell’amministrazione finalese, un PUD – Piano Utilizzo Demanio – già a norma rispetto all’applicazione della direttiva Bolkestein, ovvero un litorale che presenta un 60% di concessionari e un altro 40% di spiagge libere.

Il Comune attende il completamento della procedura peritale, stabilita dalla legge, per definire il quadro operativo necessario ad espletare gli avvisi: “Abbiamo richiesto al Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili un pool di professionisti che dovranno elaborare le analisi sulle concessioni, aspetto propedeutico alle stesse evidenze pubbliche” ha precisato l’assessore comunale al Demanio Umberto Luzi.

Proprio l’assessore finalese e gli uffici comunali hanno svolto un accurato sopralluogo su tutto il tratto di litorale, considerando che la ricognizione investe non solo stabilimenti balneari ma anche chioschi, bar, ristoranti e altre attività che rientrano nell’ambito demaniale marittimo: “L’iter procede, fermo restando che, ad ora, la normativa specifica anche la questione degli indennizzi per i concessionari uscenti, altra procedura prevista prima di pubblicare i bandi” ha evidenziato l’assessore, con riferimento alla legge – 05/08/2022, n.118 – Articolo 4 – 9 (‘… il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni…’).

“Finale Ligure ha un PUD in piena regola con le nuove disposizioni, approvato dalla Regione Liguria nel 2022” ha sottolineato poi il sindaco Angelo Berlangieri. “L’obiettivo dell’amministrazione è quello di arrivare ad una governance del turismo balneare capace di unire accessibilità, accoglienza e servizi”.

E proprio il tema delle spiagge è stato al centro dell’incontro odierno con il consigliere regionale con delega agli Enti locali, Angelo Vaccarezza, il sindaco Angelo Berlangieri e l’assessore Umberto Luzi: “Finale Ligure emerge come un modello virtuoso in vista delle prossime evidenze pubbliche – ha dichiarato Vaccarezza, che sta svolgendo un vero e proprio tour nei comuni costieri -. La città dimostra concretamente che tutelare la libera fruizione delle spiagge non solo è possibile, ma può convivere armoniosamente con l’economia locale”.

“La spiaggia libera ha un suo valore intrinseco, ma è l’equilibrio con gli stabilimenti attrezzati a fare la differenza” ha aggiunto Vaccarezza.

“La nostra offerta balneare rappresenta la storia del turismo ligure: imprenditori che, con fatica e dedizione, offrono servizi d’eccellenza. Proteggere sia la spiaggia libera sia chi ha fatto impresa con serietà significa garantire un turismo di qualità. Grazie a questa visione d’insieme, Finale affronta la sfida demaniale con le carte in regola. I miei più sinceri complimenti al sindaco Angelo Berlangieri e all’assessore al Demanio Umberto Luzi per l’ottimo lavoro svolto” ha concluso il consigliere delegato.