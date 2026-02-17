Peste suina, tre nuovi casi a Sassello: in Liguria le positività salgono a 1.220

Liguria. Nuovi casi di peste suina in Liguria. Lo rivela l’ultimo aggiornamento sullo stato dell’epidemia diramato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Al 15 febbraio 2026 in Liguria sono state riscontrate sette nuove positività sui cinghiali: di queste, tre sono a Sassello (che finora ha fatto registrare 72 casi in totale); in provincia di Genova una a Rapallo (15) e una a Zoagli (primo caso); in provincia di Spezia una a Beverino (primo caso) e una a Sesta Godano (otto).

In Piemonte sono state osservate due nuove positività sui cinghiali in provincia di Alessandria, entrambe a Spigno Monferrato (13).

Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 2.023 casi: salgono a 1.220 in Liguria e a 803 in Piemonte. Con i nuovi casi di Beverino e Zoagli sale a 192 il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana. Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.