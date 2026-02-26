  • News24
Bollettino

Peste Suina Africana, in Liguria 7 nuovi positivi: il totale sale a 2.030 casi

I casi salgono a 1.227 in Liguria, stabili a 803 in Piemonte. Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli

Generico febbraio 2026

Liguria. Peste Suina Africana, continuano i controlli. In Liguria sono state riscontrate sette nuove positività sui cinghiali: sei in provincia di Genova, due a Rapallo (diciassette), una a San Colombano Certenoli (sette) due a Serra Riccò (38), una a Zoagli (secondo); uno in provincia di Spezia a Brugnato (primo caso). Il totale in regione sale a 1.227 casi.

In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane fermo a 803 casi.

Con il nuovo caso di Brugnato sale a 193 il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.

