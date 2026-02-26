Pesca, 400 mila euro da due bandi per competitività, qualità e sicurezza

Liguria. Regione Liguria attiva nuove opportunità per il settore della pesca grazie al Regolamento (UE) 2021/1139 che istituisce il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027.

“Si tratta di due bandi per una dotazione complessiva di 400 mila euro destinata alle imprese liguri della pesca – dichiara l’assessore regionale alla Pesca Alessandro Piana –. Con questi interventi mettiamo a disposizione risorse concrete per rafforzare la competitività delle nostre imprese ittiche, sostenere il reddito degli operatori e migliorare la qualità delle produzioni e le condizioni di lavoro a bordo. È un’azione mirata che coinvolge sia la piccola pesca costiera sia i segmenti di flotta più strutturati, con l’obiettivo di rendere il comparto sempre più moderno, sicuro e attrattivo”.

Uno dei due bandi, con una dotazione di 200.000 euro, è finalizzato a incrementare la competitività delle imprese di piccola pesca costiera (PPC), sia in mare sia nelle acque interne, e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti. L’avviso finanzia investimenti proposti dagli operatori del settore, favorendo innovazione, efficienza e sostenibilità delle attività.

Ulteriori 200.000 euro sono destinati a un secondo bando rivolto agli investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni, migliorare la gestione e lo sbarco delle catture indesiderate, nonché promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori. L’intervento è dedicato alle imbarcazioni appartenenti a segmenti di flotta diversi da quelli della piccola pesca costiera.

“Sono misure strategiche – conclude Piana – che rispondono alle richieste del comparto. La pesca ligure deve dotarsi di strumenti concreti per affrontare le sfide del mercato e della sostenibilità, valorizzando qualità, professionalità e sicurezza”.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 24 aprile.