Perturbazione in arrivo, diramata l’allerta gialla per neve in Valbormida: rischio gelicidio e pioggia congelata

Liguria. Alla luce delle ultime previsioni meteo, Arpal ha diramato l’allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente (Zona D) dalle 21 di domani, lunedì 2 febbraio.

La zona A comprende la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; la zona B comprende la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; la zona C comprende la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; la zona D corrisponde a Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; la zona E Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.

L’arrivo di una perturbazione porterà nella mattinata di domani, lunedì 2 febbraio, nubi e precipitazioni sparse, con piogge deboli e intermittenti su tutta la regione più frequenti sul centro. Le precipitazioni assumeranno carattere diffuso su tutto il territorio dal pomeriggio in cui si avrà anche l’abbassamento dello zero termico all’interno. Si segnalano nella serata deboli nevicate nell’entroterra con quota neve in calo fino al suolo in serata su D, parte orientale di E e interno di B, dove potrebbero esserci possibili fenomeni di gelicidio o pioggia congelantesi.

Precipitazioni nevose che proseguiranno anche nella notte e nella mattina di martedì 3 febbraio. Nel centro della regione ci saranno piogge tra deboli e moderate. I venti saranno in rinforzo dalla sera di domani fino a 40-50 chilometri orari rafficati da nord su A e B e sui crinali di D, da sud-est su C. Locale disagio per freddo soprattutto nell’interno.

Secondo l’avviso di vigilanza, lunedì 2 febbraio avremo dal mattino precipitazioni continue con intensità fino a moderata su B, deboli ed intermittenti sulle restanti zone, tendenti ad assumere carattere diffuso nella seconda parte del pomeriggio. Calo della quota neve in serata fino a 1000 metri su A, fino a 300-400 metri su D e localmente su E occidentale ed interno di B dove sono attese deboli nevicate e possibile gelicidio.

Martedì 3 febbraio avremo dalla notte precipitazioni su tutte le zone generalmente deboli e diffuse, fino a moderate ed a tratti persistenti sul centro della regione; cumulate ovunque significative. Nevicate deboli sopra i 1000 metri su A, sopra i 300-400 metri su D, su parte occidentale di E e nell’interno di B dove non si escludono gelicido e piogge congelantesi. Esaurimento dei fenomeni da

Ponente nelle ore centrali. Venti 50-60 chilometri orari rafficati da nbord su A e B e crinali di D, da sud-ovest su C e crinali di E, in calo. Mare molto mosso, locale disagio per freddo

La sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio qui. Per consultare l’andamento del meteo con i dati in tempo reale cliccare qui (da Pc) e la app METEO3R (da cellulare).