“Pedala a Ponente”: presentato il progetto della prima rete cicloturistica delle province di Savona, Imperia e Cuneo

Provincia Savona. Nato dalla volontà di 23 Comuni (13 della provincia di Savona) di valorizzare la proposta turistica coinvolgendo il target, sempre più ampio, di cicloturisti e cicloamatori.

Il turismo lento, ecologico, sostenibile degli appassionati di cicloturismo che trovano, finalmente, una bussola digitale che li guida alla scoperta delle eccellenze dei punti di ristoro e di assistenza, delle strade (anche con stimolanti pendenze) del territorio.

Tra i tanti progetti per il rilancio delle aree interne, i 23 Comuni hanno sposato il pragmatismo di Onirica Srl, ideatrice del progetto.

Percorsi ad anello da e per ognuno dei 23 Comuni aderenti, disegnati su strade miste e con distanze variabili per accontentare ogni tipologia di cicloturista. Oltre 1.600 km di tracciati tra i “Sali e scendi” delle aree interne del Ponente ligure, per oltre 37.000 mt di altimetria; scheda di ogni Comune con la mappa specifica dei percorsi ad anello da e per il Comune stesso, l’elenco delle bellezze artistiche, monumentali, naturalistiche da vedere e l’elenco delle eccellenze presenti (strutture ricettive, trattorie, ristoranti e locali, aziende enogastronomiche e agroalimentari da visitare) oltre ai servizi (fontane e parcheggi).

Il tutto per agevolare i cicloturisti che vorranno scegliere i borghi partner per vivere le proprie esperienze. La cartina realizzata è in formato digitale e cartaceo (a discrezione di ogni Comune), viene distribuita a tutti i soggetti turistici e cicloturistici italiani con l’obiettivo di fare conoscere questa nuova opportunità di turismo nei territori delle provincie di Imperia, Cuneo, Savona, con il supporto dei tour operator locali e delle piattaforme welfare partner di Onirica.

Sostenibilità

La scelta è stata quella di non realizzare l’ennesima applicazione creata ad hoc per il mondo del ciclismo. In primis per non alimentare la produzione di CO2 in atmosfera, causata dai Server dati. In media, un’applicazione produce da 100 a 1.000 volte più CO2 rispetto a un pdf nel corso di un anno.

L’utilizzo di maps.google, elemento interattivo collegato al pdf, consente comunque un risparmio del 60-70% rispetto ad un’applicazione specifica.

L’obiettivo è quello di suggerire i possibili percorsi che ogni cicloturista potrà gestire come meglio crede, decidendo come impostare, cosa visitare, quale App utilizzare, per trascorrere le sue giornate in bicicletta nel Ponente ligure.

La sindaca di Testico, Lucia Moscato, ideatrice dell’accordo con Onirica, ha commentato, in merito alla partnership triennale con Onirica Srl: “Siamo stati attratti e convinti dalla proposta di collaborazione con la società Onirica; abbiamo quindi deciso di rafforzare le nostre azioni amministrative per far conoscere di più e meglio, anche grazie alle nuove tecnologie, il nostro territorio e le nostre peculiarità, (naturalistiche-ambientali, paesaggistiche, di architettura religiosa, agroalimentari ecc…). Abbiamo voluto percorrere la strada della cooperazione con tanti amministratori e amministratrici perché crediamo fortemente che nella cooperazione stia la leva per dare un ritmo e un impulso più intenso alla tutela, valorizzazione e sviluppo dei rispettivi patrimoni ed economie locali”.

“Ci siamo fatti promotori del progetto e siamo molto contenti e grati di aver riscontrato ampia partecipazione, certi che continuerà a crescere. Auspichiamo ricadute positive oltre che per tutti i turisti che potranno beneficiare di proposte più strutturate, complete di informazioni sulle bellezze e potenzialità e servizi di cui poter fruire, anche nell’interesse di tutti gli abitanti e operatori economici”, aggiunge.

“Ringrazio tutti ma in particolare il sindaco di Altare, Roberto Briano che ha messo a disposizione i propri uffici e il proprio staff per coordinare con pazienza e tenacia ogni operazione amministrativa necessaria a raggiungere gli obiettivi e trasformare un interesse o una buona intenzione in una proposta reale e fruibile di promozione dei nostri territori. Ringrazio naturalmente Onirica nella persona di Massimo De Sanctis per la proposta e l’interesse verso i nostri paesi; per aver creduto convintamente, come noi, che ci sono enormi potenzialità da scoprire e riscoprire nei nostri paesi ma che è importante farle conoscere e farli vivere attraverso ogni tipo di esperienza positiva, sia essa sportiva, culturale, naturalistica o gastronomica”, conclude la prima cittadina.

Il sindaco di Altare, Roberto Briano, che ha accettato di fare da capofila di tutti i Comuni aderenti, accollandosi l’impegno economico e operativo dei propri uffici, ha commentato: “Abbiamo convintamente aderito al progetto ed é stato un vero piacere mettere a disposizione la nostra struttura per il pieno raggiungimento degli obiettivi che si prefigge. Siamo consapevoli che il successo di ogni iniziativa passa e passerà sempre di più da una condivisione degli intenti, dal fare “rete” e “squadra” con il pieno coinvolgimento di ognuno, delle proprie peculiarità e capacità”.

Mettere a fattor comune idee, competenze, volontà e farne una strategia unica e forte e una scelta vincente che non può che portare vantaggi e benefici, amplificando le possibilità dei singoli che, individualmente, non possono che avere un’incidenza limitata e parziale. Questa è la politica che più mi piace, quella che sa vedere oltre i propri confini a favore di ragionamenti di largo respiro, creando spazi e possibilità di progettualità innovativi e originali. Solo così valorizzazione e promozione del territorio possono avere un senso concreto e le iniziative una chance di successo reale con la massimizzazione dell’impatto delle risorse, del tempo e del lavoro impegnati. Abbiamo potenzialità enormi che per esprimersi adeguatamente hanno bisogno di lavorare insieme superando i “singoli sguardi””, conclude.

Comuni aderenti della provincia di Savona: Altare; Andora; Calizzano; Casanova Lerrone; Garlenda; Mallare; Murialdo; Nasino; Ortovero; Osiglia; Quiliano; Stellanello e Testico.

