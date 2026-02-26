Peculato, omissione e rifiuti di atti d’ufficio e bancarotta fraudolenta: un arresto a Cairo Montenotte

Cairo Montenotte. Nei giorni scorsi, a Cairo Montenotte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo residente nel comune valbormidese, in ottemperanza a un provvedimento di esecuzione di pena e di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova.

Il destinatario del provvedimento deve espiare la pena complessiva di 4 anni e 4 mesi di reclusione per reati di peculato, omissione e rifiuto di atti d’ufficio e bancarotta fraudolenta, commessi a Genova tra il 2011 e il 2021.

L’uomo, rintracciato dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Savona presso il proprio domicilio a Cairo Montenotte, è stato trasferito nel carcare di Genova-Marassi, dove sconterà la pena.