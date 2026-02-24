Pietra Ligure. Momenti di paura questa mattina a Pietra Ligure, dove un bambino di nove anni è caduto da un terrazzino all’interno della scuola Papa Giovanni, in viale Europa.

L’incidente si è verificato poco prima delle 10, quando – stando alle prime informazioni – avrebbe ceduto una ringhiera affacciata sul cortile dell’istituto.

Insegnanti e personale scolastico hanno subito lanciato l’allarme chiamando i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri un’ambulanza della Croce Bianca di Borgio e l’automedica del 118.

Il bambino è precipitato da un’altezza di circa quattro metri. Dopo le prime cure, i sanitari hanno provveduto a stabilizzarlo e a trasferirlo in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale ospedale Santa Corona.

Bambino di 9 anni cade da quattro metri

In seguito agli accertamenti, il piccolo – che avrebbe riportato un trauma cranico e altre ferite sul resto del corpo – dovrebbe essere trasportato all’ospedale Gaslini di Genova, ma solo a titolo precauzionale.

Secondo quanto appreso, infatti, il bambino è considerato grave ma non sarebbe in pericolo di vita.