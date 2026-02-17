Passerella San Donato, il gruppo Impegno per Finale﻿: “Chilometri di coda per un cantiere senza lavori”

Finale Ligure. “Ecco che alla prima prova abbiamo un gran fallimento. Esito del tutto scontato a tutti a parte che alla Pubblica Amministrazione”. Non usano mezzi termini i consiglieri del gruppo di opposizione Impegno per Finale in merito al cantiere sull’Aurelia per la passerella di San Donato.
“Un cantiere aperto da un mese e mezzo con lavori al contagocce – proseguono -, ‘verifiche tecniche’ (così definite dal Comune) che sarebbero state più opportune senza un’area di cantiere inutile ed arrecante grandi disagi alla circolazione ed operai che si vedono ogni tanto per caso. Al primo week end di festa neppure una previsione di utilizzo movieri. Solamente a danno fatto la presenza dei vigili a cercare di tamponare un errore madornale unicamente imputabile all’assessorato competente”.
“Stesso copione per gli altri principali cantieri che hanno ripercussioni sulla viabilità: via Dante, che rimane l’incompiuta più inspiegabile, Salita del Grillo dove invece un semaforo ci vorrebbe, la Frana dal Porto che ormai ha compiuto un anno ma non sappiamo ancora come si concluderà (soprattutto per le tasche dei finalesi). Per dimostrare incapacità ed incompetenza da parte di chi dice di amministrare la città quanti danni dobbiamo ancora sopportare?”, conclude la minoranza.