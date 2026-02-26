Passerella Finale Ligure, l’assessore Folco: “Cantiere meno impattante, entro Pasqua viabilità regolare”

Finale Ligure. “Le lunghe code sull’Aurelia rappresentano un disagio evidente per cittadini, lavoratori e visitatori. Nessuno apprezza restare bloccato nel traffico, soprattutto nei momenti dedicati al lavoro o al tempo libero. Allo stesso modo, l’amministrazione è pienamente consapevole dell’impatto che un cantiere può avere sulla viabilità e sulla quotidianità della comunità. È importante chiarire che non tutte le decisioni operative dipendono dalla politica. Molte scelte sono di competenza tecnica e vengono assunte da professionisti incaricati di garantire il rispetto delle normative e, soprattutto, la sicurezza”.

Così l’assessore comunale di Finale Ligure con delega ai Lavori Pubblici, Paolo Folco, chiarisce in merito all’intervenbto in atto per la realizzazione della nuova e attesa passerella di Castelletto-Capo San Donato, che impone una viabilità a senso unico alternato sulla via Aurelia.

“Nel caso della passerella tra le due gallerie, il direttore dei lavori e il responsabile della sicurezza hanno richiesto l’installazione dei new jersey in cemento. La presenza della casetta centrale, invece, non incide in modo significativo sulla gestione del traffico. Una possibile alternativa sarebbe la rimozione delle protezioni durante il fine settimana. Tuttavia, questa soluzione comporterebbe la chiusura totale dell’Aurelia per diverse ore tra il venerdì e il lunedì, un’eventualità che difficilmente otterrebbe l’autorizzazione dagli enti sovraordinati” precisa ancora l’assessore Folco.

Da parte dell’amministrazione comunale il confronto con i tecnici resta comunque aperto: “Sono in corso valutazioni per individuare un punto di equilibrio tra la sicurezza del cantiere e quella complessiva della città. Tra le ipotesi allo studio vi sono lo spostamento della casetta (procedura già avviata) e l’impiego di protezioni più flessibili, che potrebbero consentire la riapertura dell’Aurelia nei fine settimana, riducendo almeno parte dei disagi locali” annuncia l’assessore finalese.

“Va inoltre sottolineato che una quota rilevante del traffico è generata dalla rete autostradale, fattore che incide in modo determinante sulla situazione complessiva”.

“La notizia positiva è che il cantiere sta entrando nella sua fase operativa più significativa. L’obiettivo è completare un lotto funzionale entro Pasqua, con la conseguente rimozione temporanea del cantiere e un alleggerimento dell’impatto sulla viabilità” conclude Folco.