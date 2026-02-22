Pari tra Vado e Sestri, Sesia: “Ora massima concentrazione per la volata finale, obiettivo vincerle tutte”

Vado. Termina in parità il big match odierno di Serie D tra Vado e Sestri Levante. Al rigore di Ciccone che manda in vantaggio i rossoblù risponde Pane con un gran gol in rovesciata. Con il pari di oggi e la vittoria del Ligorna per 5 – 1 contro il Club Milano i genovesi riprendono la testa del campionato, scavalcando di un punto la formazione di Sesia.

Un po’ di rammarico per l’allenatore al netto del risultato: “Vai in vantaggio in una gara di calibro importante e pareggi per un gol di pregevole fattura – spiega Sesia -, se ne vede uno ogni X. Mancava poco, era una partita incanalata in questo verso, solo un episodio importante poteva spostare l’equilibrio”.

“Negli ultimi minuti abbiamo creato alcune situazioni con Alfiero e Cecchinato – continua l’allenatore -. C’è stata una reazione positiva al pareggio, la prestazione c’è stata e dobbiamo continuare a lavorare, cercando di vincerle tutte: deve essere questo il nostro obiettivo“.

All’ingresso negli spogliatoi, l’allenatore ha spiegato alla squadra che: “Serviva più fluidità nel gioco. Siamo andati in difficoltà in alcuni frangenti, ma sapevamo che contro avevamo una squadra che pressava molto, poi loro in trasferta sono ostici. Quando abbiamo velocizzato il gioco e siamo andati a giocare con qualità siamo entrati in area, nel primo tempo due o tre situazioni importanti per trovare il vantaggio le abbiamo avute“.

L’allenatore allontana la pressione: “Bisogna lavorare con serenità, tenendo alta la concentrazione. Domenica c’è una partita importante a Varese e dopo uno scontro diretto in casa. Dobbiamo ottimizzare questi due risultati per cercare di arrivare alla volata finale nella miglior posizione possibile“.

Su Vita: “Sta recuperando dopo un lungo infortunio. Ha bisogno di minutaglia ed è difficile in questo momento della stagione, mi auguro che recuperi la forma il prima possibile, ci può dare una grande mano“.

Su Alluci: “Ha già fatto il play, anche se è più una mezzala. Oggi avevamo fuori sia Pisano per infortunio che Gulinelli per squalifica. Ha giocato perchè ha già interpretato più volte questo ruolo, disputando oggi una buona partita“.