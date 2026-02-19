  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Prima categoria

Pari tra Ospedaletti e Albingaunia, Molinari è il ‘super sub’ arancionero: “Grazie al mister e alla squadra per la fiducia”

Altra sostituzione e altra rete nei minuti di recupero, in totale sono tre gol nelle ultime tre: "Tanto merito anche a Zito, nasce tutto da un suo gesto tecnico"

Albenga. Molinari è il ‘super sub’ dell’Ospedaletti. Se non hai mai giocato a videogiochi come Fifa, Pes o FC, il ‘super sub’ è quel tipo di giocatore che inserisci a partita in corso e che la risolve segnando sempre. È la descrizione perfetta per l’ultimo mese del centrocampista classe 2006 che, nelle ultime tre partite, ha segnato tre reti tutte fondamentali per portare punti alla squadra.

Sono molto felice – spiega visibilmente emozionato al termine della partita -, lo si è visto dall’esultanza. Sono contento per la squadra che ha dato tutto, poi per il mister che mi ha dato questa opportunità e la fiducia, sia nelle ultime tre partite sia perchè questa è una gara difficile”.

Sono un po’ il pupillo della squadra – continua il giocatore -. Per me è dura avere questo doppio impegno il weekend, però sono contento. Ieri ho giocato e ho segnato, come oggi. Dai più grandi sono un po’ accudito, mi vogliono tutti bene. Sul gol? Tanto merito a Zito, è partito da una sua giocata clamorosa. Da un suo gesto tecnico mi sono ritrovato il pallone lì, poi ho calciato e ho avuto un po’ di fortuna nella deviazione. Alla fine è andata bene“.

Più informazioni
leggi anche
lunardon
Prima categoria
Ospedaletti, cambio azzeccato e pari strappato all’ultimo secondo, Luccisano: “Dimostrato di non mollare mai”
Albingaunia vs Sanremese: la fotogallery
Prima categoria
Albingaunia, Bianco vale il 2-0 ma l’Ospedaletti pareggia all’ultimo: “Difficile commentare questo risultato”
Carcarese Vs San Francesco Loano
Il punto
Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria
mister poggi
Prima categoria
L’Albingaunia scivola all’ultimo secondo contro l’Ospedaletti, Poggi: “Vietato abbattersi, gira tutto storto ma dobbiamo reagire”
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.