Pari tra Ospedaletti e Albingaunia, Molinari è il ‘super sub’ arancionero: “Grazie al mister e alla squadra per la fiducia”

Albenga. Molinari è il ‘super sub’ dell’Ospedaletti. Se non hai mai giocato a videogiochi come Fifa, Pes o FC, il ‘super sub’ è quel tipo di giocatore che inserisci a partita in corso e che la risolve segnando sempre. È la descrizione perfetta per l’ultimo mese del centrocampista classe 2006 che, nelle ultime tre partite, ha segnato tre reti tutte fondamentali per portare punti alla squadra.

“Sono molto felice – spiega visibilmente emozionato al termine della partita -, lo si è visto dall’esultanza. Sono contento per la squadra che ha dato tutto, poi per il mister che mi ha dato questa opportunità e la fiducia, sia nelle ultime tre partite sia perchè questa è una gara difficile”.

“Sono un po’ il pupillo della squadra – continua il giocatore -. Per me è dura avere questo doppio impegno il weekend, però sono contento. Ieri ho giocato e ho segnato, come oggi. Dai più grandi sono un po’ accudito, mi vogliono tutti bene. Sul gol? Tanto merito a Zito, è partito da una sua giocata clamorosa. Da un suo gesto tecnico mi sono ritrovato il pallone lì, poi ho calciato e ho avuto un po’ di fortuna nella deviazione. Alla fine è andata bene“.