Pari opportunità, alla Liguria quasi 3 milioni di euro per contrastare la violenza di genere

Liguria. “Le risorse attribuite alla Liguria per il 2025, che saranno impiegate nel corso del 2026, ammontano a quasi 3 milioni di euro: un importo mai assegnato prima d’ora alla nostra Regione per il contrasto alla violenza di genere”. Lo annuncia il vicepresidente della Regione Liguria con delega alle Pari Opportunità Simona Ferro.

“Si tratta davvero di uno stanziamento record – prosegue Ferro –. Rispetto al 2020 le risorse sono più che quadruplicate, grazie alla crescente attenzione del Governo su questo tema e a un dialogo costante e proficuo tra Regione e Ministero, che desidero ringraziare personalmente. Questi fondi rappresentano un sostegno imprescindibile per i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio del territorio, oltre a consentire il potenziamento della rete e la realizzazione di numerose iniziative di sensibilizzazione, prevenzione ed educazione”.

Nel dettaglio, le risorse assegnate alla Liguria nell’ambito del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità ammontano a 2 milioni e 944 mila euro, in crescita significativa rispetto all’anno precedente (2 milioni e 141 mila euro). Nel 2020, le risorse stanziate ammontavano a 710 mila euro.

I finanziamenti saranno destinati al sostegno dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio già operanti, al rafforzamento della rete attraverso la creazione di nuove strutture e l’acquisizione di immobili, nonché alla realizzazione di iniziative regionali di prevenzione ed empowerment. Le risorse serviranno anche a sviluppare progetti per favorire i percorsi di fuoriuscita dalla violenza, l’autonomia economica e abitativa delle donne, il reinserimento lavorativo, il rafforzamento della rete antiviolenza e le attività di formazione e sensibilizzazione. Una parte dei fondi sarà inoltre destinata alla formazione continua degli operatori della rete antiviolenza, alla prevenzione delle discriminazioni fondate sul genere e sulla disabilità e alle iniziative di contrasto alle mutilazioni genitali femminili.

“La Liguria – conclude Ferro – è in prima linea nel contrasto a questa drammatica piaga sociale, che purtroppo continua a essere attuale e profondamente radicata nel panorama nazionale. Grazie a una collaborazione costante con i Centri Antiviolenza e le associazioni, oggi ulteriormente rafforzata da risorse senza precedenti, proseguiamo con determinazione la nostra azione a sostegno delle donne vittime di violenza”.