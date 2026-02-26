Parcheggi Savona, scoppia la polemica: “Multe mentre paghi o due minuti dopo la scadenza, sono furti”

Savona. A Savona cresce il malcontento per le multe legate alla nuova gestione dei parcheggi a pagamento targata Tpl. Dopo l’entrata in servizio un mese fa di 19 ausiliari incaricati di “stanare” chi sosta abusivamente negli stalli blu, negli ultimi giorni sui social sono comparse diverse segnalazioni dei cittadini che lamentano un comportamento troppo intransigente da parte dei controllori. I racconti sono diversi, tra chi li accusa di staccare la multa a meno di due minuti dalla fine della sosta autorizzata (sanzione che il nuovo Codice della Strada vieta espressamente) e chi racconta di aver ricevuto la multa nel tempo necessario a recarsi al parchimetro e tornare.

Parcheggi a Savona, multe 2 minuti dopo la scadenza. Ma il Codice della Strada prevede una tolleranza

Un esempio è quello di Daniele Polti, consulente finanziario e presidente della Rari Nantes Savona: “Ho deciso di metterci la faccia e scindere il mio ruolo dal mio essere cittadino – racconta a IVG – Mi dispiace perché in Tpl ho degli amici, però il vaso è colmo. L’ho scritto su Facebook e lo ripeto anche qui: qual è la differenza tra lo sceriffo di Nottingam e Tpl? Non ce n’è“.

Parole durissime con cui il presidente della squadra di pallanuoto attacca l’azienda ma anche gli operatori: a uno di questi Polti avrebbe chiesto il numero di matricola ricevendo in cambio un rifiuto. “Ma se te lo chiedo sei obbligato a darmelo – tuona il consulente finanziario – la prossima volta che succede chiamo i carabinieri”.

“Io credo che gli addetti non facciano il loro lavoro – rincara – e non conoscano due parole fondamentali, criterio e educazione. Sono d’accordo sul fare rispettare le regole, ma così suona come una presa in giro. Ho preso multe per biglietti scaduti da due minuti. Invito Tpl a usare criterio e trasmetterlo agli operatori che vanno in giro a fare questi furti in giro a Savona. Se in tre fanno i furbetti, questo non vuol dire che lo facciano in 60mila”.

A questo proposito, va rilevato che con l’ultima modifica al Codice della Strada, nel dettaglio al comma 14-ter dell’articolo 7, sono stati definiti i limiti di tolleranza: nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga entro il 10 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, non si applica alcuna sanzione. Tradotto, chi ha pagato per un’ora ha diritto (sancito dal CdS) a 6 minuti di tolleranza; chi ha pagato per due ore a 12 minuti; e così via. Perché una multa dopo soli 2 minuti sia legale, insomma, è necessario che la sosta pagata sia al massimo di 20 minuti. La multa può essere comminata solo quando il tempo trascorso dalla scadenza supera il 10% di quello pagato: entro il 50% la sanzione è ridotta a metà, altrimenti si applica la sanzione intera.

C’è chi viene multato prima di poter pagare

Una polemica simile viene sollevata da Matteo Marenco, dirigente sportivo ed ex esponente del Pd cittadino: “Ho parcheggiato alle 17.46 e 4 minuti dopo avevo già la multa. E’ bastato il tempo di andare dalla colonnina, accorgermi che non avevo le monete e pagare con Easypark. Gli ausiliari usano i savonesi come bancomat”. E quando ha chiesto spiegazioni, l’incaricata gli ha risposto “che non dovevo andare dalla colonnina lato monte ma in quella lato mare perché lei ha controllato la colonnina di competenza. In 4 minuti ha controllato la colonnina, ha controllato l’app Easypark, ha inserito i dati e ha stampato la multa? Che professionalità”.

Marenco è un fiume in piena: “La misura è colma. In una città sprofondata nel degrado, nella sporcizia e nell’insicurezza sono solerti solo a fare le multe? Ma un po’ di vergogna?”.

C’è poi chi, come Cristian Ottonello, titolare della Gioielleria del Corso, critica l’impossibilità di rinnovare: “Con Easypark non è più possibile aggiornare la sosta dopo due ore e, puntualmente, come arrivi alla macchina c’è già una multa. Prima non succedeva, ora bisogna aspettare 20 minuti per il rinnovo. Sono costretto a chiudere il negozio per spostare l’auto, ma non sempre si può fare in tempo: se ho i clienti non posso mandarli via”.

In questo caso, va detto, il problema è a monte: gli stalli blu consentono una sosta massima di due ore per favorire la rotazione, per soste più lunghe c’è piazza del Popolo. “Non la lascio lì per esigenze personali, mi serve averla vicino – ribatte Ottonello – e anche perché, considerando il lavoro che faccio, non mi sento sicuro a fare il tragitto fino in piazza del Popolo“. Esigenze per le quali, chiarisce, è disposto a pagare: il suo importo mensile su Easypark si aggira sui 300 euro, quando l’abbonamento in piazza del Popolo costerebbe un decimo.

Rimane comunque l’accusa di eccessiva intransigenza: “Ormai è diventata una caccia all’automobilista, non si ha neanche il tempo di spostare l’auto o fare il primo biglietto. C’è accanimento da parte degli ausiliari del traffico. Va bene fare il proprio lavoro, ma ci dovrebbe essere un po’ di tolleranza: come ti scade il parcheggio sei già in contravvenzione…”.

Sulla questione era intervenuto nei giorni scorsi anche il consigliere di opposizione Pietro Santi, che aveva fatto appello al buon senso: “I furbastri vanno sanzionati, ma non va fatta la caccia alle streghe”.

La replica di Tpl Linea: “Nessuna vessazione, rispettiamo la legge”

Il direttore di Tpl Linea, Giampaolo Rossi difende l’operato degli ausiliari: “Noi facciamo il nostro mestiere che è salvaguardare il contratto con il Comune. Chi occupa gli stalli deve pagare. Noi andiamo avanti facendo rispettare le regole previste nel Comune di Savona. Fino a metà gennaio abbiamo fatto moral suasion”.

Sulla richiesta di buon senso Rossi replica: “Gli ausiliari sono pubblici ufficiali, quando hai questa qualifica hai a che fare con il codice penale. Non si può interpretare la norma, Non vessiamo nessuno, rispettiamo solo la legge. Gli operatori si guardano intorno e se non c’è nessuno scatta la multa”.

Il tasso di evasione – secondo i numeri riportati da Tpl – è ancora alto: “Ancora oggi facciamo 100-130 multe al giorno (viene confermato il bilancio dei primi giorni), facciamo nove passate al giorno ogni 2 ore circa”.

Il precedente: le multe a diversamente abili e anziani per biglietti sbagliati sui bus

Non è la prima volta che Tpl viene accusata di “eccesso di intransigenza”. L’azienda del trasporto pubblico era già finita nel mirino degli utenti (sui social e sui giornali) lo scorso maggio, quando una ragazza down era stata multata per avere con sé un titolo di viaggio di colore diverso da quello previsto. Pochi giorni dopo un caso altrettanto sconcertante, quello di due ottantenni sanzionati per aver timbrato biglietti di colore sbagliato: la coppia aveva con sé anche i ticket corretti (dello stesso importo di quelli sbagliati) ma a nulla era valso proporre alla controllora di timbrare anche quelli.