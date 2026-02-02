Parcheggi blu a Savona, attivo il pagamento con l’app Telepass

Savona. Da oggi a Savona è attivo il pagamento delle strisce blu tramite l’app Telepass. Grazie alla collaborazione con TPL Linea Srl che gestisce il servizio, è possibile pagare la sosta direttamente dallo smartphone, anche senza l’apparato Telepass in auto.

Scaricando l’app Telepass basta confermare la propria posizione e impostare la durata della sosta. L’app consente di pagare le Strisce Blu per qualsiasi targa: basta impostarla nell’apposito campo dell’app e verificarla prima di iniziare la sosta per non incorrere in sanzioni. E’ possibile modificare il termine della sosta, anticipandolo o posticipandolo, anche a distanza in modo da pagare l’effettiva durata della sosta ed evitare multe, fermo restando che la durata massima consentita rimane di 2 ore.

La regolarità del pagamento della sosta con Telepass è verificata dagli ausiliari del traffico tramite il controllo della targa.

Il Direttore Generale di Tpl Linea Giampaolo Rossi ha commentato: “La collaborazione con Telepass rappresenta un passo ulteriore e significativo nel percorso di innovazione e miglioramento continuo dei nostri servizi. Questa partnership ci consente di ampliare e rendere più flessibile l’offerta di soluzioni di pagamento, rispondendo in modo sempre più puntuale alle esigenze di mobilità e semplicità d’uso dei nostri clienti. Utilizzando l’app Telepass parcheggiare nelle strisce blu diventa pertanto ancora più rapido e intuitivo”.

“Con l’avvio del servizio Strisce blu a Savona, diventa più semplice ed economico parcheggiare, con un vantaggio sia per le persone che per la mobilità urbana”, ha dichiarato Aldo Agostinelli, Chief Consumer Revenues Officer di Telepass. Grazie alla proficua collaborazione con TPL Linea Srl, questa si aggiunge alle oltre 350 località su tutto il territorio italiano dove il servizio è già attivo”.