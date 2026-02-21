Pallanuoto, la BPM Rari Nantes Savona regola l’Ortigia con 10 reti di scarto

Savona. Il Banco BPM Rari Nantes Savona ha vinto, oggi, con il C.C. Ortigia 1928, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la 16ª giornata della regular season del campionato di Serie A1 2025/2026. 18 a 8 è stato il risultato finale in favore del Savona in una partita molto combattuta.

Miglior marcatore dell’incontro con 4 reti è stato l’attaccante ungherese Oliver Leinweber, a cui si sono aggiunte la tripletta realizzata da Capitan Rizzo, le doppiette di Figlioli, Bruni, Guidi e Marini ed i gol di Rocchi, Damonte, Occhione e Gullotta.

Da segnalare l’esordio in Serie A 1 per due giovani del vivaio biancorosso, Michel Fruttero classe 2009 e Leonardo Corallo classe 2010.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la partita di andata degli ottavi di Finale dell’Euro Cup in programma mercoledì 25 febbraio nella piscina “Zanelli” di Savona con il C.N. Marseille. L’incontro avrà inizio alle ore 19,00.

Il tabellino:

BANCO BPM R.N. SAVONA – C.C. ORTIGIA 1928 18 – 8

Parziali: 3-0, 4-4, 5-1, 6-2

BANCO BPM R.N. SAVONA: Del Lungo, Rocchi 1, Damonte 1, Figlioli 2, Occhione 1, Rizzo 3, Gullotta 1, Bruni 2, Condemi, Guidi 2, Leinweber 4 (di cui 1 su rigore), Marini 2, Giotta Lucifero, Fruttero, Corallo.

Allenatore Alberto Angelini.

C.C. ORTIGIA 1928: Ruggiero, Rossi 1, Torrisi, Baksa 3, Di Luciano, Giribaldi, Tringali, Carnesecchi 1, Radic, Marangolo, Aranyi, Tankosic 2, Valenza, Trimarchi 1, Scordo.

Allenatore Stefano Piccardo.

Arbitri: Antonio Guarracino (Napoli) e Matteo Giacchini (Civitavecchia). Delegato Fin: Luca Bianco (Gavardo.

Superiorità numeriche:

BANCO BPM R.N. SAVONA: 10 / 12 + 1 rigore realizzato

C.C. ORTIGIA 1928: 6 / 16

Note:

Spettatori: 150 circa.

Usciti per 3 falli: A 6’57” dalla fine del 4° tempo Rocchi (Savona).