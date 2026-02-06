Pallacanestro Alassio: settimana tra Eurolega, partite e amichevoli

Alassio. Ecco il consueto resoconto della Pallacanestro Alassio in merito alle sue attività.

DR2: Vittoria casalinga importante per mantenere le posizioni di vertice contro una squadra che ha messo gli alassini più in difficoltà più di ciò che non dica il risultato finale: “Passeranno le prime quattro ai play off, l’obiettivo è questo poi vedremo cosa succederà”.

ABC ALASSIO 73 – CAIRO 54

UNDER 19 REGIONALE: Inizia il girone di ritorno e con Loano i ragazzi del 2008-09 alassini giocano un’ottima partita con tutti i convocati protagonisti in campo:”Anche in questo campionato l’obiettivo sono i play off per confrontarsi con le compagini più forti e verificare i nostri step di crescita”

ABC ALASSIO 93 – LOANO 56

UNDER 17 FEMMINILE: Trasferta a Cairo che, viste le assenze, poteva nascondere qualche insidia per le ragazze ponentine. Le gialloblù affrontano l’incontro con il giusto piglio per tutti i quaranta minuti e la gara risulta più agevole del preventivato.

CAIRO 27 – PONENTE 97

UNDER 15 vs UNDER 17: Amichevole interna, visto lo stop nel fine settimana, per le compagini ponentine in attesa del ritorno per l’Under 17 Gold che si trova in ottima posizione in classifica e per l’under 15 Eccellenza che clamorosamente è entrata tra le migliori otto squadra di questo importantissimo campionato nazionale ligure-piemontese.

UNDER 15 REGIONALE: Due sconfitte per la squadra ponentina quasi interamente formata da 2012 (un solo 2011) che cede in casa con Imperia e a Vado giocando due partite a fasi alterne senza avere la giusta continuità per tutti i quaranta minuti: “I miglioramenti ci sono e il gruppo si sta sempre più amalgamando”.

PONENTE 52 – IMPERIA 58

VADO 63 – PONENTE 47

UNDER 14 FEMMINILE: Trasferta con referto giallo per le 2012-13 che cedono a Pegli nella fase centrale della gara giocando meglio nel quarto iniziale e in quello conclusivo: “Avevamo diverse assenze che hanno compromesso l’incontro ma che ha regalato tanti spunti per migliorare”.

PEGLI 53 – PONENTE 39

UNDER 13 WNBA: Debutto positivo con la divisa dei NEW YORK KNICKS per le 2013-14 che superano Cairo e consolidano la buona classifica fino a questo momento: “Giocare con le divise NBA da ulteriore stimolo alle ragazze che quest’anno sono state abbinate alla squadra della Grande Mela”.

PONENTE KNICKS 73 – CAIRO SIXERS 22

ESO MASCHILE: Bella Trasferta a San Remo per i 2014 che giocano i canonici quattro tempi più due aggiuntivi facendo vedere buoni miglioramenti da parte di tutti. Vinti tutti i tempi e tanto divertimento in campo.

SEA SANREMO 4 – ALASSIO 12

Infine bella esperienza a Monte-Carlo per un bel gruppo alassino (nella foto) che ha visto l’avvincente partita di Eurolega tra Monaco e Virtus Bologna: “Avendo a disposizione solo quaranta biglietti (andati esauriti) non abbiamo potuto aprire a tutti l’evento ma sicuramente lo ripeteremo per guardare la massima competizione europea o anche la Serie A.