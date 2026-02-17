Ospedaletti, cambio azzeccato e pari strappato all’ultimo secondo, Luccisano: “Dimostrato di non mollare mai”

Albenga. È un sorriso a 32 denti quello sfoggiato da Luccisano al termine di Albingaunia vs Ospedaletti. Nonostante un prova equilibrata quella degli arancioneri, che hanno giocato praticamente alla pari contro l’Albingaunia di Poggi, al novantesimo minuto la sua formazione si trovava sotto di due reti nel risultato.

Poi il lieto fine di ogni favola. Fazio tocca con il braccio e Zito trasforma su rigore, poi è sempre il numero 10 che, con un tentativo fallito di sforbiciata, serve il compagno Molinaro. Posto giusto al momento giusto e tap in, neanche troppo semplice, sul secondo palo, che permette ai suoi di strappare un punto contro una delle big del campionato, in una partita che solamente 5 minuti prima sembrava persa.

“Devo fare i complimenti a questo gruppo – spiega Luccisano al termine della gara -, non mollano mai e ci seguono sempre, oggi lo hanno dimostrato. Questa fine nei minuti di recupero è la dimostrazione di un gruppo unito che si aiuta. Abbiamo molti giovani che non mollano mai, danno il cuore ogni domenica. Il pareggio poi è meritato, anche se eravamo sotto 2-0″.

“Paghiamo un po’ l’inesperienza – continua il mister -. In questi campionato, contro squadre come l’Albingaunia, Ventimiglia o la Virtus Sanremo, la giocata d’esperienza è fulminea. Il primo gol subito è un rimbalzo strano, un gol evitabile. Poi gli episodi cambiano le partite, la loro seconda rete nulla da dire, ma noi abbiamo avuto almeno tre palle gol nel primo tempo, una con Zito che tra un po’ fa gol da centrocampo. Siamo comunque contenti, dobbiamo continuare con queste prestazioni. La società è contenta, abbiamo molti giovani su cui puntiamo molto“.

Dal campionato di vertice dell’anno scorso culminato con spareggio e playoff alle tante defezioni di questa annata: “È una stagione strana. Abbiamo avuto diversi infortuni gravi, perdendo diversi giocatori di cui uno, proprio per un problema al legamento, ha smesso. Nonostante questo c’è una forza di intenti importante, abbiamo un settore giovanile molto forte. Il plauso va a tutti, con questa voglia ci toglieremo delle soddisfazioni”.

Molinaro, colui che ha deciso il match, è proprio un ragazzo delle giovanili. Tre gol pesantissimi nelle ultime tre partite, ma con l’allenatore hanno optato per: “Non lo faccio giocare titolare – ride, ndr -. Sono tre anni che è con me, dalla juniores, sono felicissimo per lui che è un ottimo giocatore. Molto bravo ma, se continua così, entrerà sempre negli ultimi minuti“.