Ospedale di Cairo, dopo un mese dalla sua attivazione già effettuati circa 200 esami con la nuova Tac

Cairo Montenotte. E’ probabilmente quella più performante della Asl2 savonese e inizia a dare buoni risultati anche sul piano delle liste di attesa. La nuova Tac installata nell’ospedale di comunità di Cairo risulta pienamente coerente con la programmazione prevista, e nel primo mese di attività, dal 3 gennaio al 3 febbraio, sono stati eseguiti quasi 200 esami, 197 per la precisione.

Quelli con mezzo di contrasto vengono effettuati nella giornata di giovedì, al fine di ottimizzare la presenza dell’anestesista, mentre nelle restanti giornate il macchinario è regolarmente impiegato per altre tipologie di indagini diagnostiche.

Dopo una fase sperimentale e un avvio basato sulla formazione degli addetti ai lavori, ora del macchinario usufruiscono una decina di pazienti al giorno. Si tratta di una tomografia assiale computerizzata dotata dei più avanzati software diagnostici per indagini total body e cardio vascolari. Il suo costo è stato di 581 mila euro, ai quali si sono aggiunte le spese per le opere architettoniche ed impiantistiche di circa 200 mila euro.

“L’attivazione e il pieno utilizzo della TAC rappresentano un risultato significativo per l’Area Sociosanitaria Locale 2, che consente di garantire alla cittadinanza un’offerta diagnostica tecnologicamente avanzata, malgrado le criticità operative affrontate, incluse le tempistiche stringenti legate al completamento degli interventi finanziati dal PNRR in aggiunta alle difficoltà conseguenti al duplice evento alluvionale”, commentano i vertici dell’azienda sanitaria savonese.