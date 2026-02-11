Ospedale Albenga, Movimento Indipendenza vs Invernizzi (FdI): “Regione distante dai problemi delle persone”

Albenga. “Le affermazioni del consigliere regionale di maggioranza Rocco Invernizzi sulle sacrosante preoccupazioni di moltissimi cittadini (e non di una parte come egli afferma) sul progressivo e subdolo depotenziamento dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, sono sconcertanti e dimostrano per l’ennesima volta quanto il governo regionale di centro-centro (la destra è una cosa seria) sia distante dai problemi delle persone”.

Lo dichiara Fabrizio Marabello, membro della direzione nazionale e vice coordinatore regionale per la Liguria del Movimento Indipendenza, che ha proseguito: “Caro Invernizzi, è la sua spocchia mista a incompetenza che sono inaccettabili. Da titolare di uno stabilimento balneare lei è improvvisamente diventato un esperto di sanità pubblica”.

“È opportuno, – ha proseguito, – ricordare ai cittadini liguri (soprattutto alle 63 mila anime del comprensorio ingauno che patiscono e giustamente protestano per la mancanza di un vero e proprio ospedale), che il consigliere Invernizzi è un semplice capogruppo di partito, nella fattispecie di Fratelli d’Italia, il partito che maggiormente si oppone alla riapertura del nosocomio albenganese”.

“Può essere che il governatore Marco Bucci, fra le tante nuove nomine (pagate profumatamente con il denaro pubblico) abbia impalmato il consigliere Invernizzi come portavoce dell’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò a insaputa dei cittadini liguri? Poiché riconosciamo la bella presenza e i modi garbati del consigliere Invernizzi, invece di occuparsi di sanità, gli suggeriamo di continuare nel suo presenzialismo compulsivo alle cerimonie, alle processioni e a eventi vari insieme ai suoi colleghi Angelo Vaccarezza e Sara Foscolo. Meglio fare le belle statuine che pessime figure”.

“Il Movimento Indipendenza (che in Italia rappresenta la destra sociale, sovranista, identitaria e antisistema) nel proseguire la sua battaglia a favore dell’ospedale di Albenga esorta nuovamente i cittadini del comprensorio ingauno alla mobilitazione generale e permanente affinché l’ospedale di Albenga torni a essere concretamente operativo”, ha concluso Marabello.