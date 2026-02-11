Ospedale Albenga, Invernizzi (FdI) replica a Movimento Indipendenza: “Esternazioni fuori luogo”

Albenga. “L’attenzione sull’ospedale di Albenga e più in generale sulla sanità nel Ponente non è mai mancata. Mi preme precisare che non sono un concessionario di spiaggia, ma un consigliere regionale e il mio mandato è quello di seguire, come altri colleghi, le attività dell’assessore regionale Massimo Nicolò impegnato in una riforma sanitaria che ha ottenuto già importanti risultati e apprezzamenti”.

Lo afferma Rocco Invernizzi, consigliere regionale di FdI, rispondendo a Fabrizio Marabello, membro della direzione nazionale e vice coordinatore regionale per la Liguria del Movimento Indipendenza.

“Le sue esternazioni sono assolutamente fuori luogo proprio in un momento in cui il dialogo con il territorio, in particolare per l’ospedale di Albenga, è continuo e lo dimostra anche la presenza, in più circostanze dell’assessore Nicolò ad Albenga. Un’attenzione che è stata accolta con gratitudine anche dal sindaco Riccardo Tomatis. Sono comunque disposto ad aprire un confronto per chiarire le dinamiche della Regione sul potenziamento della rete sanitaria in qualsiasi sede e circostanza”.