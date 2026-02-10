Ospedale Albenga, Invernizzi (FDI): “La Regione non vuole ridurre i servizi, ma integrare quelli esistenti”

Albenga. “Non è intenzione della Regione quella di ridurre i servizi dell’ospedale di Albenga che anzi verranno integrati per rendere la nostra assistenza sanitaria sempre più vicina alle persone”. Lo dice Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di FdI, difendendo l’operato e l’impegno dell’assessore alla Sanità Massimo Nicolò sul percorso di potenziamento della rete assistenziale in tutta la Liguria.

“L’allarmismo sull’ospedale di Albenga da parte della minoranza e di una parte di cittadini di Albenga è inaccettabile. La verità – ribadisce Invernizzi – è che stiamo assistendo ad una rivoluzione del servizio sanitario nazionale con una riforma epocale. A livello regionale si lavora in modo attento nella consapevolezza che la sanità di prossimità rappresenti un cambio di paradigma fondamentale per la sanità pubblica, passando da un modello ‘ospedale-centrico’ a uno in cui i servizi sanitari cercano il cittadino nel territorio, avvicinando le cure ai luoghi di vita e lavoro”.

“Questo approccio – continua Invernizzi – integra le competenze mediche con la tecnologia digitale, mirato a ridurre il sovraffollamento dei pronto soccorso e a gestire meglio le cronicità. È un modo nuovo di sanità e posso capire che i cambiamenti spaventino, oggi la problematica dello spostamento del 118 al primo piano, era nel progetto originale della casa di comunità, e voglio portare l’esempio del 118 dell’ospedale di Savona che è molto distante dal pronto soccorso e non tutto su un piano, eppure nessuno ha mai detto nulla”.