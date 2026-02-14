Nuovi nati, il Comune di Millesimo conferma anche per il 2026 il contributo da 400 euro

Millesimo. Il Comune di Millesimo conferma anche per l’anno 2026 l’erogazione della premialità economica a favore dei nuovi nati, figli di genitori residenti nel territorio comunale. Si tratta di un’iniziativa concreta di sostegno alle famiglie con figli che scelgono di vivere e costruire il proprio progetto di vita a Millesimo, contribuendo in modo attivo alla crescita e al miglioramento della nostra comunità locale.

Il contributo, pari a 400 euro una tantum per ogni bambino nato, è destinato ai nuclei familiari in cui entrambi i genitori risultino residenti a Millesimo da almeno tre anni e siano in regola con il pagamento delle imposte comunali, a testimonianza di una reale e consapevole condivisione della vita all’interno della comunità millesimese.

“Ho favorito l’introduzione di questa misura, già dal 2021, da allora ha consentito di sostenere oltre 60 famiglie millesimesi, riscuotendo un apprezzamento diffuso proprio perché fondata sul valore dell’appartenenza, della responsabilità civica e del radicamento territoriale – sottolinea il sindaco Francesco Garofano – In un contesto come quello dell’entroterra ligure, è fondamentale adottare politiche che sostengano le famiglie e rafforzino la vitalità dei nostri comuni. Millesimo vuole continuare a essere un punto di riferimento residenziale e di servizi per le famiglie, capace di offrire qualità della vita, attenzione sociale e prospettive per il futuro. Con questa conferma, l’Amministrazione Comunale ribadisce il proprio impegno a favore della natalità, della coesione sociale e dello sviluppo di una comunità viva, solidale e attenta alle nuove generazioni”.