Nuove regole per i posteggi a Celle, il sindaco Beltrame: “Facciamo chiarezza”

Celle Ligure. Sulla nuova disposizione in merito a tariffe, zone e posteggi a pagamento interviene il sindaco, Marco Beltrame, per fare chiarezza.

Inizia dalla quantità di posteggi a pagamento e spiega: “Il numero dei parcheggi a pagamento rimane invariato. Le zone restano le stesse. Non ci sarà alcun aumento degli stalli a pagamento”. Poi il periodo di inizio, in cui si dovrà pagare la sosta. “Le aree a pagamento saranno attive dal 1° giugno al 30 settembre. Solo il centro storico sarà a pagamento tutto l’anno”.

Quanto costerà la sosta ai residenti? Il sindaco: “Le tariffe per i residenti restano invariate. Il costo sarà di 0,50 euro l’ora (calcolate anche le frazioni di ora). Tre euro al giorno”. C’è la possibilità di fare un abbonamento. Mensile, a 40 euro, valido per tutte le zone a pagamento, escluso il centro storico. O stagionale, 4 mesi. Cento euro (valido per tutte le zone a pagamento, escluso il centro storico)”.

Ora le tariffe per i non residenti: “Tariffa oraria: 2 euro l’ora (prima era 1,20 euro l’ora). Tariffa giornaliera: 15 euro (prima era 8 euro). Non sono previsti abbonamenti – sottolinea il primo cittadino che elenca questa serie di punti, per chiarire ogni dubbio – Il centro storico, a pagamento tutto l’anno. Circa 25 parcheggi. Dal 1° ottobre al 30 maggio: tariffa ridotta a 1,50 euro l’ora per non residenti, per residenti valida sempre la tariffa oraria 0,50 euro l’ora”.

Discorso alberghi: “Previsti abbinamenti per gli alberghi, in funzione del numero di parcheggi privati che ogni albergo possiede”.

Ora le motivazioni che hanno portato il Comune a questa scelta: “Si è valutata una tariffa dedicata ai lavoratori del commercio non residenti, ma non sarebbe stato corretto applicarla solo ad alcune categorie. – specifica il sindaco – Avrebbe dovuto riguardare tutti i lavoratori non residenti (uffici, studi medici, ecc.), soluzione non attuabile. Non è possibile istituire parcheggi riservati ai residenti, poiché la normativa prevede disposizioni specifiche difficilmente applicabili al nostro territorio”.

“L’aumento delle tariffe per i non residenti è finalizzato a favorire una maggiore rotazione dei parcheggi, agevolare i residenti che devono svolgere commissioni nel trovare parcheggio, mantenere tariffe calmierate per chi vive nel territorio. – poi – Il pagamento nel centro storico è stato pensato per garantire maggiore rotazione per chi deve accedere per commissioni. Resta comunque evidente che, da ottobre a maggio, fuori dal centro storico non è generalmente difficile trovare parcheggio”.