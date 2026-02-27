Nuova videsorveglianza a Bormida, stanziati 36mila euro

La presentazione dei nuovi sistemi di videosorveglianza a Bormida al centro dell’incontro odierno tra il sindaco Daniele Galliano, l’assessore alla Sicurezza ed Energia Paolo Ripamonti, il consigliere regionale incaricato Angelo Vaccarezza e il consigliere Sara Foscolo.

L’intervento, del costo complessivo di 36mila euro, è stato finanziato con 28.800 euro di fondi regionali e con una quota di cofinanziamento comunale pari a 7.200 euro. L’installazione di questi dispositivi garantirà un monitoraggio efficace in un territorio vasto e frazionato come quello di Bormida.

In totale sono 46 i Comuni della provincia savonese beneficiari dei contributi per la videosorveglianza messi in campo lo scorso anno dalla Regione con 1,5 milioni di euro provenienti dal Fondo Strategico regionale. Si tratta di Comuni sotto i 3mila abitanti che avevano risposto alla manifestazione di interesse promossa dalla Regione, presentando progetti di videosorveglianza.

“Fornire strumenti tecnologici moderni ai piccoli centri dell’entroterra significa assicurare gli stessi standard di prevenzione e tutela presenti nelle aree urbane più grandi” afferma il conaigliere Vaccarezza.

“Il mio plauso ed i miei rimgraziamenti vanno all’Assessorato di Paolo, all’amico Daniele Galliano per il cuore, la passione e l’impegno che mette a servizio delle sue Terre Alte; e a tutti gli Amministratori dei Comuni beneficiari del finanziamento: come Consigliere Incaricato dal Presidente Bucci ai rapporti con gli Enti locali, confermo l’impegno della Regione a sostenere convintamente il rafforzamento della videosorveglianza in queste aree, a beneficio dei cittadini che presidiano quotidianamente le nostre valli” conclude Vaccarezza.