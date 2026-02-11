Nuoto artistico: sono aperte le iscrizioni per il Camp 2026 di Linda Cerruti

Savona. Sono aperte le iscrizioni per il Camp 2026 di nuoto artistico di Linda Cerruti, giunto alla sua ottava edizione ed organizzato dalla Rari Nantes Savona.

Il Camp, che si aprirà lunedì 31 agosto e terminerà sabato 5 settembre, si svolgerà come sempre nella piscina olimpica “Zanelli” di Savona, considerata uno degli impianti sportivi più belli d’Italia.

Il Camp, che è aperto alle ragazze e ai ragazzi di età compresa tra i 9 ed i 17 anni, si svolgerà sotto il coordinamento di Linda Cerruti, coadiuvata negli allenamenti da Carolina Camardella e Ilaria Brandimarte. Il Camp si concluderà con il saggio finale che suggellerà una settimana ricca di sport e divertimento.

È possibile iscriversi al Camp fino al 31 luglio 2026. Maggiori informazioni verranno inviate, a richiesta, via mail scrivendo al seguente indirizzo laura.sicco@rarinantes.sv.it

La locandina