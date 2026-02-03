Nuoto artistico: il Banco BPM Rari Nantes Savona conquista il titolo italiano

Savona. Il Banco BPM Rari Nantes Savona è campione d’Italia. Il titolo è stato conquistato al campionato italiano assoluto invernale che si è concluso ieri nello Stadio del Nuoto di Riccione.

Afferma la dirigente responsabile del Settore Nuoto Artistico del Banco BPM Rari Nantes Savona, Matilde Berio Berruti: “Siamo molto soddisfatti anche perché non abbiamo avuto molto tempo per preparare il Campionato. Le nostre atlete , infatti, erano impegnate con la Nazionale fuori Savona ed hanno avuto solo 10 giorni di tempo per prepararsi”.

E per le atlete ed atleti biancorossi che vestono il costume azzurro il ritmo continua serrato. La Nazionale Italiana, guidata dal D.T. Patrizia Giallombardo, sarà impegnata in California dal 10 al 23 febbraio per un allenamento collegiale con la Nazionale USA. Della trasferta a stelle e strisce faranno parte i savonesi Sofia Mastroianni, Sarah Rizea, Giulia Vernice, Flaminia Vernice, Ginevra Marchetti, Gabriele Minak, Sophie Tabbiani, Giorgia Lucia Macino, Beatrice Andina, Valentina Bisi, Greta Gitto.

Questi le medaglie conquistate dalle sincronette e sincronetti biancorossi:

Finale della Squadra:

1. BANCO BPM Rari Nantes Savona 240.6876

2. Busto Nuoto 239.7625

3. Città Sport Vicenza 214.9083

Finale del Solo Maschile:

1. Filippo Pelati (Fiamme Oro / Uisp Bologna) 261.6863

2. Francesco Cosentino (All Round Sport & Wellness) 246.1563

3. Gabriele Minak (Banco BPM Rari Nantes Savona) 236.8814

Finale del Solo Femminile:

1. Enrica Piccoli (Fiamme Oro / Montebelluna Nuoto) 282.6113

2. Susanna Pedotti (Fiamme Oro / Busto Nuoto) 268.8913

3. Ginevra Marchetti (Banco BPM Rari Nantes Savona) 263.2463

Finale del Duo Femminile:

1. Enrica Piccoli (Fiamme Oro / Montebelluna) e Lucrezia Ruggiero (Fiamme Oro / Aurelia Nuoto) 310.2567

2. Alessia Macchi (Marina Militare / Busto Nuoto) e Sofia Mastroianni (Marina Militare / Banco BPM Rari Nantes Savona) 294.6563

3. Gaia Cupaioli e Giorgia Cupaioli (Aurelia Nuoto) 286.9183 (161.2783 E e 128.9000 IA)

Finale del Duo Misto:

1. Filippo Pelati (Fiamme Oro / Uisp Bologna) e Lucrezia Ruggiero (Fiamme Oro / Aurelia Nuoto) 271.4617

2. Gabriele Minak e Ginevra Marchetti (Banco BPM Rari Nantes Savona) 228.3950

3. Francesco Cosentino e Elisa Di Spirito (All Round Sport & Wellness 219.3067

Classifica di società civili

1. BANCO BPM Rari Nantes Savona 868.00

2. Aurelia Nuoto 590.00

3. Montebelluna Nuoto 576.50

La squadra Assoluta del BANCO BPM Rari Nantes Savona Campione d’Italia è composta da: Beatrice Andina, Giorgia Lucia Macino, Sophie Tabbiani, Giulia Vernice, Flaminia Vernice, Sarah Maria Rizea, Greta Gitto, Gabriele Minak, Ginevra Marchetti, Valentina Bisi, Melissa Polidoro Baglione, Alessandro Lucci, Sofia Lucci, Alice Maddalena, Alice Tissone, Giulia Ottonello.

La Rari si è anche avvalsa del punteggio del Doppio di Sofia Mastroianni (Rari Nantes Savona – Marina Militare ).

La squadra biancorossa era guidata dalle allenatrici Federica Sala e Maryna Krykunova.