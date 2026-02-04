Nuoto artistico, azzurri a Savona: doppi e singoli al lavoro

Savona. Ad una settimana dalla conclusione degli assoluti BPER di Riccione, i singolisti e doppisti azzurri di nuoto artistico tornano in collegiale a Savona, presso la piscina olimpica, domenica 8 febbraio.

I convocati sono Enrica Piccoli (Fiamme Oro / Montebelluna Nuoto), Gabriele Minak e Ginevra Marchetti (Banco BMP RN Savona), Filippo Pelati (Fiamme Oro / Uisp Bologna) e Lucrezia Ruggiero (Fiamme Oro / Aurelia Nuoto), Sarah Maria Rizea e Flaminia Vernice (Fiamme Oro / Banco BPM RN Savona).

Nello staff, con il direttore tecnico Patrizia Giallombardo, i tecnici Linda Cerruti, Simona Ricotta e Federica Sala, il medico Anna Cavallero, la fisioterapista Nadia Rocca, i preparatori atletici Massimo Di Napoli, Valentina Rovetta e Sebastiano Siccardi.