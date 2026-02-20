Noli. E’ Cristiano Pastorino, quarantenne nolese, la vittima della tragedia avvenuta oggi (20 febbraio) a Noli.

Cristiano e la sua famiglia sono molto conosciuti a Noli, per questo la notizia dell’accaduto si è rapidamente diffusa in tutta la comunità cittadina, lasciando sgomento, incredulità e profonda commozione.

Per capire le cause esatte del decesso si dovranno attendere i risultati dell’esame autoptico disposto dalla Procura di Savona, che ha aperto un fascicolo d’indagine sulla morte del 40enne nolese.

Stando ai primi riscontri investigativi svolti dai carabinieri, si tratterebbe di suicidio, ma solo dopo gli accertamenti da parte degli organi inquirenti si potrà fugare ogni dubbio: si attendono, quindi, i risultati delle analisi medico-legali.

Il sindaco Ambrogio Repetto, a nome di tutta l’amministrazione comunale, ha espresso cordoglio per la perdita di Cristiano: “Una tragedia immane, siamo rimasti senza parole, intorpiditi e affranti. Siamo vicini e ci stringiamo al dolore della famiglia per la grave perdita”.

guarda tutte le foto 11



Tragedia a Noli, precipita dal sentiero e cade sulla copertura della galleria artificiale: deceduto

A causa del lutto, il primo cittadino nolese, ha fatto richiesta alla Pro Loco di annullare la festa di Carnevale in programma domani, sabato 21 febbraio.