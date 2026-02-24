Nolese regina del derby, Saccone: “Che soddisfazione vincerne tre su tre!”

Noli. Un altro snodo importante superato per la Nolese, sempre più capolista del girone B di Seconda Categoria. Grazie alla vittoria nel derby contro la Spotornese, in una domenica che ha visto rallentare le dirette concorrenti, i biancorossi volano a +6 dal Sassello e a un massimo di +9 dalle altre inseguitrici.

Una classifica sempre più sorridente, come lo è mister Pietro Saccone per le prestazioni dei suoi ragazzi: “Domenica la squadra è stata molto brava e matura. Era una partita di lotta, con tanti contrasti, non fluida. Siamo stati lucidi e sereni dopo lo svantaggio iniziale, senza scomporci, nonostante ci sia stato in mezzo l’infortunio di Tripodi”.

Biancorossi che stanno primeggiando sulla maggior parte degli aspetti: primi in classifica, primi per gol fatti (43) e primi come miglior difesa (13).

E anche a derby, tra campionato e coppa, i biancorossi sono messi decisamente bene: “Essere l’allenatore che torna a portare la Nolese a vincere il derby, vincendone tre in una stagione, è un motivo di soddisfazione. Ho avvertito tanta felicità da parte dell’ambiente per una partita sentita ma giocata in maniera estremamente corretta. Dovrebbe essere sempre così”.

Un passaggio su Bruni, autore della tripletta decisiva: “Se la merita, è uno dei giocatori più partecipi e positivi di questa stagione. L’altro giorno era il suo compleanno, si è fatto un regalo e lo ha fatto anche a noi. Siamo contenti che sia stata la sua partita“.

Domenica al “Mazzucco” la sfida interna contro la Carcarese U21: “All’andata ci ha messi in difficoltà. Bisognerà fare una settimana con la testa giusta, con serenità ma iper concentrati perché siamo all’altezza della posizione che ricompriamo“.

Una stagione di alto profilo per la Nolese, in lotta anche per la vittoria della Coppa Liguria: “L’obiettivo è quello di arrivare fino in fondo a tutte le competizioni, coppa compresa. Al momento siamo felici ma adesso bisogna fare un finale di stagione dove bisogna ancora essere al 100%, recuperando gli infortunati e senza mollare un colpo da qua fino all’ultimo minuto dell’ultima partita”.