Nolese on fire anche in coppa: 3-0 all’Alta Val D’Orba

Il primo round delle semifinali di Coppa Liguria è della Nolese. Dopo la vittoria di domenica in campionato contro il Sassello, la squadra di mister Pietro Saccone ha battuto 3-0 in trasferta l’Alta Val D’Orba. Decisive le reti nel secondo tempo di Ferlaino, Oliveri e Debenedetti.

Biancorossi che a marzo affronteranno in coppa Casellese e Recrativo per giocarsi l’accesso alla finale.

La formazione della Nolese

Acojocaritei, Restuccia (80′ Riesi), Pasquale, Marangi, Tassisto, Tripodi, Basso (43′ Godena), Poggi (57′ La Rocca), Ferlaino (70′ Pastorino), Kazazi (46′ Debenedetti), Oliveri.