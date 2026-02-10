Nolese, domenica le tribune del “Mazzucco” saranno intitolate a Beppe Pisano

Noli. Nel pre partita di domenica contro il Sassello, la Nolese ha annunciato che le tribune del “Mazzucco” verrà intitolata a Beppe Pisano, indimenticato ex giocatore biancorosso ricordato con affetto dall’ambiente.

Il comunicato

La Polisportiva Nolese è profondamente orgogliosa di annunciare che domenica prossima, prima della tanto attesa partitissima contro il Sassello, si svolgerà la cerimonia di intitolazione delle tribune del campo sportivo Carlo Mazzucco alla memoria del caro e indimenticato Beppe Pisano.

Una figura che ha segnato la storia della nostra società e dell’intera comunità nolese, lasciando un’impronta che va ben oltre il terreno di gioco. Con dedizione, passione e amore autentico per lo sport, Beppe ha rappresentato per generazioni di atleti, dirigenti e tifosi un esempio di impegno silenzioso ma instancabile, di rispetto, di appartenenza e di cuore.

Sarà un momento toccante, carico di emozione e gratitudine, in cui tutta la famiglia della Nolese si stringerà nel ricordo di chi ha contribuito a costruire, giorno dopo giorno, i valori che ancora oggi animano questi colori. Un’occasione per dire grazie, per onorare la memoria di un uomo che resterà per sempre parte della nostra storia, inciso non solo su una targa, ma nel cuore di chi ha condiviso con lui il cammino sportivo e umano.

Domenica non sarà soltanto una partita: sarà un abbraccio collettivo, un tributo sincero a chi continuerà a vivere in ogni applauso, in ogni coro, in ogni sguardo rivolto verso quelle tribune che porteranno per sempre il suo nome.