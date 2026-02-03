Neve a Sassello, notte di grande lavoro per i volontari dei vigili del fuoco e gli uomini dei mezzi spazzaneve

Sassello. Tra i 10 e i 15 centimetri di neve, in pieno centro. Così si è svegliato il paese. Strade libere. Ma è stata una notte impegnativa per i volontari dei vigili del fuoco, sempre pronti a intervenire con rapidità, e per i mezzi spazzaneve, con i loro autisti, in un lavoro incessante. Due realtà preziose per Sassello e il suo territorio. Lo dimostrano gli interventi delle scorse ore.

A partire dalle 3, quando un’ambulanza è rimasta bloccata nella neve, al Faiallo. Qui, gli uomini dei mezzi spartineve insieme ai pompieri, sono riusciti a liberare rapidamente il mezzo di soccorso.

Una sinergia fondamentale i cui risultati si vedono nelle emergenze di questo tipo. Dopo l’intervento sul Faiallo, un’emergenza ha riguardato Urbe dove i vigili del fuoco sono arrivati in breve tempo per il principio di incendio di un’autovettura.

Una lunga notte di lavoro che li ha visti impegnati anche a Stella Santa Giustina per rami pericolanti: un albero si è abbattuto sul manto stradale. Fino all’alba, un lavoro importante che si è concluso intorno alle 5 e mezzo e si è distribuito su un territorio vasto dove sono state risolte criticità in una situazione difficile a causa dell’abbondante nevicata. È funzionato, ancora una volta, tutto alla perfezione.